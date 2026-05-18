Policía peruana desmantela banda criminal vinculada al Tren de Aragua

En el operativo la Policía Peruana captuó a once venezolanos y cuatro peruanos (@policiaperu)

LIMA -- La policía de Perú desarticuló este lunes, 18 de mayo, una banda criminal vinculada al Tren de Aragua con la captura de 11 venezolanos y cuatro peruanos acusados de secuestro y torturas, informó la policía.

La banda, conocida como El Tren de Aragua Nueva Generación, pedía hasta más de 100.000 dólares por liberar a sus víctimas, a quienes torturaban, según el comandante general de la policía, Óscar Arriola.

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“Una de las detenidas se encargaba de cortar los dedos a las personas que secuestraban. Ha sido reconocida por dos de las cinco víctimas”, dijo Arriola. “Una de las detenidas se encargaba de cortar los dedos a las personas que secuestraban. Ha sido reconocida por dos de las cinco víctimas”, dijo Arriola.

El operativo de la fiscalía y la policía se realizó en la madrugada del lunes en inmuebles de los distritos limeños de Agustino y Santa Anita, y de la ciudad norteña de Huarmey, en la región de Áncash.

En abril, la policía desmanteló las bandas Hijos de Dios y Tren del Llano, también vinculadas al Tren de Aragua, y capturó a 28 personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

El Tren de Aragua, organización terrorista designada por Washington, se conformó en 2014 en el estado venezolano homónimo y, según informes de inteligencia, se expandió a ocho países sudamericanos.

La banda criminal está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión.

Colombia extraditó a EEUU alto cargo del TdA

El jueves de la semana pasada, Colombia extraditó a EEUU a José Enrique Martínez Flores, alias “el Chuqui”, así lo informó el director del FBI, Kash Patel.

Esta fue la primera vez en la historia que un miembro del TdA fue acusado de delitos relacionados con el terrorismo y extraditado a territorio estadounidense.

Martínez Flores también está acusado de proporcionar material de apoyo al TdA así como de conspirar para la distribución de drogas.

Reclamo social en Perú

Uno de los reclamos sociales que hace la ciudadanía en Perú es una lucha frontal contra la inseguridad, especialmente contra delitos como extorsión, sicariato y violencia urbana.

Los dos candidatos presidenciales que disputarán una segunda vuelta, el 7 de junio, plantean en sus programas de gobierno acciones para vencer la criminalidad. Keiko Fujimori propone un sistema integral de bloqueo de señales móviles y la creación de centros de comando de videovigilancia, entre otras cosas. Mientras tanto, su rival Roberto Sánchez se enfoca en una reforma estructural de la Policía Natural y la creación del Sistema Nacional Integrado de información criminal, como puntos principales de su plan en esta materia.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE y Comercio de Perú