Grupo IDEA exige investigación transparente sobre muerte de Miguel Uribe Turbay, "no puede quedar impune"

MIAMI. - Los exjefes de Estado y de Gobierno que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas ( Grupo IDEA ) exige que la investigación judicial sobre la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay , tras el atentado en Bogotá, Colombia, se realice con total transparencia y se determine a los autores intelectuales y materiales.

“Su muerte no puede quedar impune”, afirmó el Grupo IDEA en un comunicado mediante el cual expresa su dolor e indignación por el fallecimiento de Uribe y envía sus palabras de pésame a la familia del joven senador.

Miguel Uribe falleció este lunes 11 de agosto, luego de permanecer aferrado a la vida en terapia intensiva, debido a las graves heridas ocasionadas durante el atentado, el 7 de junio pasado.

Contra la violencia política

El Grupo IDEA destaca que Miguel Uribe fue clara expresión de relevo generacional y de sólido compromiso con el logro de “una Colombia más justa, próspera, pacífica y democrática” .

Luego de fijar posición sobre la imperiosa necesidad que el atentado no quede en la impunidad, el Grupo IDEA manifiesta su preocupación por la violencia política expresada en el atentado.

“El clima institucional de violencia política de nuevo toma cuerpo en Colombia” advierte, al manifestar la inquietud “sin mengua de esperar que su nación encuentre un pacífico desenlace durante las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026, contando con la garantía de imparcialidad de sus fuerzas del orden”.

FUENTE: Comunicado del Grupo IDEA