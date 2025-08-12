martes 12  de  agosto 2025
DUELO

Grupo IDEA exige investigación transparente sobre muerte de Miguel Uribe Turbay, "no puede quedar impune"

La Iniciativa que integran exjefes de Estado y de Gobierno expresa su dolor por la pérdida del senador y su preocupación por el clima institucional de violencia

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.

Captura de pantalla / X / @PachoSantosC
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los exjefes de Estado y de Gobierno que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) exige que la investigación judicial sobre la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, tras el atentado en Bogotá, Colombia, se realice con total transparencia y se determine a los autores intelectuales y materiales.

“Su muerte no puede quedar impune”, afirmó el Grupo IDEA en un comunicado mediante el cual expresa su dolor e indignación por el fallecimiento de Uribe y envía sus palabras de pésame a la familia del joven senador.

Vista general del Congreso mientras los diputados asisten a una sesión plenaria en San Salvador, el 31 de julio de 2025. 
COMUNICADO

Grupo IDEA rechaza reforma constitucional realizada en El Salvador
María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el político durante dos meses. Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida, dijo.
COLOMBIA

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza"

Miguel Uribe falleció este lunes 11 de agosto, luego de permanecer aferrado a la vida en terapia intensiva, debido a las graves heridas ocasionadas durante el atentado, el 7 de junio pasado.

Contra la violencia política

El Grupo IDEA destaca que Miguel Uribe fue clara expresión de relevo generacional y de sólido compromiso con el logro de “una Colombia más justa, próspera, pacífica y democrática” .

Luego de fijar posición sobre la imperiosa necesidad que el atentado no quede en la impunidad, el Grupo IDEA manifiesta su preocupación por la violencia política expresada en el atentado.

“El clima institucional de violencia política de nuevo toma cuerpo en Colombia” advierte, al manifestar la inquietud “sin mengua de esperar que su nación encuentre un pacífico desenlace durante las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026, contando con la garantía de imparcialidad de sus fuerzas del orden”.

IDEA COLOMBIA 2025

FUENTE: Comunicado del Grupo IDEA

