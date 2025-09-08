Grupo IDEA pide a comunidad internacional velar por la vida de María Corina Machado

MIAMI.- Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas ( Grupo IDEA) solicitan a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos ( OEA ) que vele por la garantía del derecho a la vida e integridad personal de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El Grupo, en una declaración este lunes, se refirió a la amenaza del ministro del Interior, Diosdado Cabello, que tiene a su cargo los mecanismos de represión bajo la dictadura de Nicolás Maduro, contra Machado.

“No van a salir sanitos”, dijo Cabello en su programa desde la televisora oficialista VTV.

“Se trata de una expresión discursiva que hace apología del crimen y que a la vez se vuelve realidad práctica que ha estado afectando a centenares de ciudadanos venezolanos, tal como lo confirman los Informes de las Misiones Independientes de Naciones Unidas sobre Crímenes de Lesa Humanidad y le consta a la Corte Penal Internacional”, afirma la IDEA.

Grave amenaza

Sostiene, además, que la amenaza adquiere gravedad en el contexto del asesinato de líderes políticos más importantes de la región, “cuyos mensajes hablan del rescate de las libertades y del castigo de quienes usan a la política para coludir con las formas de criminalidad organizada, en lo particular la del narcotráfico”.

Menciona concretamente los casos del precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay (2025), y de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador (2023) que califica de emblemáticos.

Esto, sin obviar el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, disidente político refugiado en ese país, por parte de miembros de la organización criminal Tren de Aragua y bajo encargo presunto del régimen de Venezuela, según autoridades judiciales de ese país.

“Solicitamos de la comunidad internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos y sus órganos de tutela de derechos humanos, como a los gobiernos de Colombia y de Brasil, velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal de María Corina Machado”, urge el Grupo.

IDEA AMENAZAS VENEZUELA 2025

FUENTE: Declaración Grupo IDEA