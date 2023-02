Guaidó: "Maduro es un asesino, ha utilizado la fuerza para mantenerse"

CARACAS.- El líder opositor Juan Guaidó asegura que en estos momentos el dictador Nicolás Maduro "no está en mejor posición" que años atrás, porque sigue siendo "minoría" y no tiene respaldo popular". En medio de una nueva ola de protestas en el país sudamericano en demanda de salarios "dignos", como lo califican los trabajadores venezolanos, Maduro no tiene cómo pagarles, afirma el político, que fue presidente encargado desde 2019 hasta enero de este año.