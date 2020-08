Guaidó pide a la Unión Interparlamentaria rechazar el fraude del régimen

En el encuentro online, el presidente encargado denunció que los ataques desde la “dictadura” hacia la AN y sus diputados se han “profundizado”, y como ejemplo citó la “toma violenta” del Palacio Federal Legislativo ocurrida el pasado 5 de enero por parte de fuerzas militares y “paramilitares”. También dijo que Maduro “intentó usurpar la directiva (de la AN) con mecanismos de corrupción”.

Destacó que 36 diputados actualmente se encuentran presos o en el exilio producto de la persecución iniciada desde el 2016.

Lucha por condiciones

El también presidente de la AN dijo a sus homólogos de Parlamentos del mundo que la lucha en Venezuela no es por el poder, sino para poder vivir con dignidad la cual sólo se logrará en libertad.

Asimismo, indicó que es bien sabido que el Poder Legislativo es el vínculo directo entre el ciudadano y el poder, es por eso que en este momento el régimen de Maduro quiere acabar con la AN.

“En Venezuela se ha lesionado uno de los principios claves de cualquier democracia: la división, autonomía y equilibrio de los poderes; y el régimen ha atacado principalmente al Parlamento el cual presido”, aseveró.

Indicó que la lucha que se da en estos momentos es para lograr unas elecciones libres, justas y verificables. Denunció que los partidos han sido secuestrados por figuras que colocó Maduro y, por lo tanto, no existen las condiciones idóneas para una elección.

"Exhortamos al mundo interparlamentario, a los presidentes de los parlamentos del mundo, a acompañar una causa que no es de una persona, sino de toda una nación por recuperar su dignidad. No podemos convivir con el mal, no podemos vivir con una dictadura”, indicó.

Finalmente, Guaidó agradeció a la Unión Interparlamentaria el apoyo y solidaridad frente a los ataques a la Asamblea Nacional por parte del régimen.