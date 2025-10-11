Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

CIUDAD DE GUATEMALA. - El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó de la llegada al territorio de Guatemala de un vuelo con 59 migrantes: 56 guatemaltecos y 3 hondureños, lo que supone la primera ocasión en que recibe nacionales de otro país procedentes de Estados Unidos.

En un comunicado, el organismo dijo que el vuelo arribó el 10 de octubre y las personas de nacionalidad hondureña fueron trasladadas al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros, donde serán atendidos como paso previo para que vuelvan a su país.

DELITOS Guatemala extradita a EEUU a exalcalde acusado de conspiración para el tráfico de drogas

Aunque es el primer vuelo con migrantes de otros países que llega a Guatemala, se trata del segundo vuelo de personas migrantes retornadas desde EEUU. Los guatemaltecos ingresaron en el Centro de Recepción de Retornados para realizar los trámites necesarios para su entrada en el territorio nacional.

"Estas acciones han sido coordinadas por el Instituto Guatemalteco de Migración con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para la recepción digna de los centroamericanos hondureños", señaló el comunicado.

Acuerdo con EEUU

En junio pasado, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, destacó el programa de asistencia para los migrantes que regresan a Guatemala desde Estados Unidos. Hasta ese momento, el registro era de unos 20.000 deportados.

Según señaló la funcionaria, de retorno a Guatemala los migrantes "pueden contar con un gobierno que los apoya con vivienda, el cuidado de sus familias y capacitación laboral para que puedan asegurar su futuro, el de sus hijos y el de sus nietos".

Noem suscribió un acuerdo de colaboración en seguridad fronteriza con Guatemala, que contempla el uso de drones y otras tecnologías para combatir el crimen transnacional.

"Esta alianza de seguridad conjunta nos permitirá compartir información [...] y protocolos de seguridad en nuestros aeropuertos, puertos y fronteras, así como entre nuestras agencias de inteligencia", expresó la funcionaria tras la firma del convenio en la capital guatemalteca en junio.

FUENTE: Con información de Europa Press