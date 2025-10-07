Condenan a pandilleros de la temida banda Barrio 18 a más de 100 años de cárcel en Guatemala

El 16 de agosto, la Policía Nacional Civil de Guatemala retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio

CIUDAD DE GUATEMALA — Un tribunal de Guatemala condenó a seis pandilleros de la temida banda Barrio 18 a penas de entre 31 y 106 años de prisión por asesinato y extorsión, informó este martes la Fiscalía.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha —declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos— se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

La vocera de la Fiscalía, María José Mansilla, dijo a periodistas que la condena dictada contra los seis miembros de la pandilla Barrio 18 —entre ellos dos mujeres— surgió tras una investigación iniciada en 2021 por una denuncia presentada por una empresa distribuidora de bebidas.

"Se determinó que las órdenes eran emitidas por líderes recluidos en centros carcelarios, quienes se comunicaban con miembros en libertad de las clicas [células] 'Latin Crazy' y 'Hollywood Gánster', del Barrio 18", explicó.

Construcción de cárcel de máxima seguridad

La mayor condena de 106 años de prisión fue impuesta a uno de los pandilleros: 75 años por tres asesinatos, 25 años por conspiración para cometer asesinato y otros seis por asociación ilícita.

Sus cómplices varones fueron condenados a 91, 81 y 56 años de prisión. Una de las mujeres, en tanto, purgará 31 años de cárcel y la otra 37.

En Guatemala, una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la víspera la construcción de una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, que contará con tecnología biométrica para el control de los reclusos.

Además, dijo que enviará al Congreso una propuesta para dictar una "Ley antipandillas" que contemple penas más duras contra los integrantes de esas organizaciones criminales.

FUENTE: Con informaciòn de AFP