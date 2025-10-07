martes 7  de  octubre 2025
Crimen organizado

Condenan a pandilleros de la temida banda Barrio 18 a más de 100 años de cárcel en Guatemala

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, declaradas organizaciones terroristas por EEUU, se dedican a extorsionar y asesinar a comerciantes y empresarios

El 16 de agosto, la Policía Nacional Civil de Guatemala retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio

El 16 de agosto, la Policía Nacional Civil de Guatemala retomó el control en varias cárceles del país después de que pandilleros estuvieron amotinados varios días y causaron la muerte de un custodio

Policía Nacional Civil de Guatemala
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA — Un tribunal de Guatemala condenó a seis pandilleros de la temida banda Barrio 18 a penas de entre 31 y 106 años de prisión por asesinato y extorsión, informó este martes la Fiscalía.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha —declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos— se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros. Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Lee además
Reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
MEDIDAS

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba nueva fuerza "anti-pandillas" para Haití
Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, fue sentenciado a ocho años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 20 por fraude electoral.
POLÍTICA

Condenan a 28 años de prisión a dos exministros de El Salvador por negociar apoyo electoral de pandillas

La vocera de la Fiscalía, María José Mansilla, dijo a periodistas que la condena dictada contra los seis miembros de la pandilla Barrio 18 —entre ellos dos mujeres— surgió tras una investigación iniciada en 2021 por una denuncia presentada por una empresa distribuidora de bebidas.

"Se determinó que las órdenes eran emitidas por líderes recluidos en centros carcelarios, quienes se comunicaban con miembros en libertad de las clicas [células] 'Latin Crazy' y 'Hollywood Gánster', del Barrio 18", explicó.

Construcción de cárcel de máxima seguridad

La mayor condena de 106 años de prisión fue impuesta a uno de los pandilleros: 75 años por tres asesinatos, 25 años por conspiración para cometer asesinato y otros seis por asociación ilícita.

Sus cómplices varones fueron condenados a 91, 81 y 56 años de prisión. Una de las mujeres, en tanto, purgará 31 años de cárcel y la otra 37.

En Guatemala, una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la víspera la construcción de una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, que contará con tecnología biométrica para el control de los reclusos.

Además, dijo que enviará al Congreso una propuesta para dictar una "Ley antipandillas" que contemple penas más duras contra los integrantes de esas organizaciones criminales.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Militares de Guatemala se entrenan como relevo en la fuerza de la ONU en Haití

Iglesia católica exige libertad para presos políticos antes de la canonización de nuevos santos

María Corina Machado recibe apoyo internacional en su cumpleaños: "Todo va a estar bien"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

Te puede interesar

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Atentado criminal

Atacan a balazos la caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
GUERRA

Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo de paz

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá