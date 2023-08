Guatemala: fiscalía prevé arrestos en partido que encuestas dan como favorito

CIUDAD DE GUATEMALA .- El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, advirtió que después de la segunda vuelta de las elecciones no descarta que se produzcan nuevos registros e incluso detenciones en la sede del Movimiento Semilla, favorito, según las encuestas, este domingo.

"No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto", adelantó Curruchiche, quien junto con la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, está en una de las "listas negras" de Estados Unidos por corrupción.