Fiscalía cita a declarar al presidente José Jerí por presunto tráfico de influencias

LIMA – El Ministerio Público de Perú inició este viernes una investigación preliminar contra el presidente interino, José Jerí , por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en relación con supuestas contrataciones irregulares en dependencias del Ejecutivo.

Según informó la Fiscalía de la Nación, la indagación busca determinar si el mandatario habría ejercido influencias indebidas en la designación de nueve mujeres en distintos cargos públicos entre octubre y enero. El caso constituye la segunda investigación abierta contra el jefe de Estado en lo que va del año.

De acuerdo con fuentes oficiales, Jerí deberá rendir declaración ante el fiscal general, Tomás Gálvez, el próximo 2 de marzo a las 14:30 horas, en el marco de las diligencias preliminares.

La investigación cobró notoriedad tras un reportaje del programa televisivo Cuarto Poder, que reveló que al menos cinco jóvenes fueron incorporadas al despacho presidencial y al Ministerio del Ambiente después de haber visitado al mandatario entre octubre y noviembre.

La Presidencia de la República rechazó los señalamientos y calificó la información como un “uso malintencionado y tendencioso”, al tiempo que sostuvo que las versiones difundidas afectan la dignidad y el buen nombre de las trabajadoras mencionadas.

"Monción de destitución"

En paralelo, el Congreso evalúa la posibilidad de debatir una moción de destitución por presunta inconducta funcional y falta de idoneidad para el cargo, mientras distintos bloques parlamentarios recogen firmas para impulsar la iniciativa.

Esta nueva indagación se suma a otra investigación preliminar abierta en enero por el presunto delito de patrocinio ilegal de intereses, tras la difusión de una reunión privada entre el mandatario y un empresario extranjero con vínculos comerciales con el Estado.

Perú celebrará elecciones generales en abril, en un contexto de inestabilidad política persistente. Desde 2016, el país ha tenido siete presidentes, reflejo de una prolongada crisis institucional que mantiene bajo presión al sistema político.

FUENTE: Con información de AFP