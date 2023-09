Guatemala registra protestas en apoyo al presidente electo

Previo a las elecciones de este año, solo el 48% de los encuestados afirmaba que la democracia era la mejor forma de gobierno, situando a Guatemala en el último lugar de la región, según datos inéditos del Laboratorio LAPOP de la Universidad de Vanderbilt, encargado de la encuesta.

Sin embargo, desde las elecciones, los guatemaltecos han presenciado los esfuerzos de partidos derrotados y la fiscalía general por impugnar los resultados. Arévalo denunció las investigaciones sobre su partido y las autoridades electorales como un intento de golpe de Estado, respaldado por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, que expresó preocupación por las acciones de la fiscalía aparentemente dirigidas a bloquear la asunción de Arévalo al cargo.

Apoyo a la democracia en Guatemala

Sandra Paz, de 55 años, participó en la protesta convocada por Arévalo ondeando la bandera de Guatemala y expresó: "Estoy aquí para apoyar la democracia de nuestro nuevo presidente, para que pueda ejercer su cargo sin corrupción, y que los corruptos le permitan hacerlo".

Rachel Schwartz, experta en estudios internacionales y regionales en la Universidad de Oklahoma, destacó que aunque los datos de la encuesta fueron recopilados antes de las elecciones, lo ocurrido posteriormente en Guatemala indica que el tumultuoso proceso electoral ha generado una respuesta notable en la ciudadanía.

La percepción de la democracia en Guatemala, señaló Schwartz, está fuertemente vinculada a la percepción de la corrupción. Aproximadamente el 76% de los guatemaltecos encuestados afirmaron que más de la mitad de los políticos del país están involucrados en casos de corrupción, la cifra más alta registrada en la nación, superada solo por Ecuador y Perú este año.

En este contexto surge Arévalo, el último candidato anticorrupción en la campaña. Su mensaje resonó entre los votantes, especialmente los jóvenes, contrastando con la ex primera dama Sandra Torres, asociada a la clase dirigente establecida y con quien compitió en la segunda vuelta el 20 de agosto.

Renuncia de la fiscal general

Uno de los puntos centrales de las manifestaciones de esta semana fue la petición de renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, que los manifestantes coreaban fervientemente. La confianza de los guatemaltecos en la fiscalía general ha ido disminuyendo de manera constante desde su punto más alto en 2017, alcanzando un 42% este año, según el Barómetro de las Américas.

Porras asumió el cargo en 2018 y fue sancionada en 2021 por el gobierno estadounidense por prácticas antidemocráticas y por socavar las investigaciones anticorrupción. Aunque negó las acusaciones, la oficina de Porras tiene investigaciones en curso sobre la forma en que el Movimiento Semilla de Arévalo reunió las firmas necesarias para su inscripción años atrás, así como acusaciones de fraude electoral que los observadores independientes consideran infundadas.

Arévalo, quien percibe un peligro para la democracia del país, piensa que la percepción está cambiando desde las elecciones. En una reciente entrevista con The Associated Press, el presidente electo afirmó: "Creo que, de alguna manera, este estado corrupto en el que hemos vivido ha permeado las formas institucionales de una democracia con prácticas de gobiernos autoritarios, y la gente está comenzando a ver que eso no conduce a ningún lado".

FUENTE: Con información de AP