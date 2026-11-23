MIAMI. — La congresista republicana María Elvira Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, pidió a Elon Musk eliminar de X la cuenta del expresidente colombiano Gustavo Petro por presuntos llamados al derrocamiento violento del Gobierno, una solicitud que coincide con la petición de suspensión presentada el domingo por las autoridades de Colombia.

En una carta fechada el 23 de noviembre, Salazar sostuvo que las publicaciones del exmandatario de izquierda, quien gobernó entre 2022 y agosto de 2026, vulnerarían las normas de la plataforma sobre integridad cívica.

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La legisladora del distrito que abarca a la ciudad de Miami solicitó directamente a Musk retirar el perfil, aunque su comunicación no constituye una orden judicial ni una decisión de la empresa.

El mensaje que cuestiona Salazar

La republicana centró su reclamo en una publicación del sábado 21 de noviembre, a las 10:27 a. m., en la que Petro pidió a los colombianos exigir la renuncia del presidente Abelardo de la Espriella.

El mensaje acompañó un video de un minuto y 48 segundos con fragmentos de una intervención del exmandatario en Cali, realizada el 19 de noviembre. Según el comunicado del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, allí convocó a actuar inmediatamente en las calles.

Salazar interpretó esas expresiones como una amenaza contra el Gobierno colombiano y citó las restricciones de X contra la manipulación o interferencia en elecciones y otros procesos cívicos. La acusación de promover un derrocamiento violento corresponde a la congresista y no equivale a una conclusión judicial.

Bogotá también solicita una suspensión

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia remitió el domingo su solicitud al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X por posible incitación a la violencia.

La cartera pidió evaluar tanto el contenido como el alcance de la cuenta. También citó una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre que, según el comunicado ministerial, ordenó retirar publicaciones de Petro sobre presunto fraude electoral y señalamientos contra el registrador nacional.

Petro rechazó la gestión gubernamental y la calificó como un intento de censurar su comunicación con los ciudadanos. Sostuvo que vulnera la Constitución colombiana. Aún no se conoce una respuesta pública de X sobre ambas peticiones.

El respaldo de la congresista a De la Espriella

La relación entre Salazar y De la Espriella tiene un vínculo con Miami. El hoy presidente residió en el Distrito 27 de Florida, según recordó la propia Salazar al respaldar su candidatura presidencial, cuando lo describió como su amigo personal y pidió a los colombianos apoyar su elección.

Nacida en la Pequeña Habana e hija de exiliados cubanos, la legisladora mantiene una posición anticomunista y ha promovido iniciativas educativas sobre los regímenes comunistas y resoluciones contra el socialismo.