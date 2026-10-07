La OFAC mantiene en su lista a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti

WASHINGTON.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU retiró oficialmente a 73 personas naturales y empresas colombianas de sus registros de sanciones comerciales y financieras. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14059 para la lucha contra el narcotráfico internacional, abarca un total de 114 entradas tras incluir alias y denominaciones corporativas alternativas.

A pesar de la actualización del listado, las autoridades norteamericanas confirmaron que el expresidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el exministro Armando Benedetti se mantienen sancionados en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN), reseña Revista Semana.

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Las figuras del entorno político de la anterior administración permanecen designadas desde octubre de 2025 bajo señalamientos de facilitación y apoyo a actividades vinculadas a redes de tráfico de drogas.

Entre los beneficiados por el levantamiento de restricciones destaca Luis Antonio Hernández Zea, alias "el Capitán", empresario del sector aeronáutico vinculado durante décadas a investigaciones por transporte aéreo opaco, junto con sus firmas Aeroatlántico e Intercontinental de Financiación Aérea. Asimismo, la OFAC retiró los señalamientos contra Ramón Alberto Quintero Sanclemente, conocido como "Don Tomás" o "el Ingeniero", excabecilla del Cartel del Norte del Valle.

Atentos. Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro Burgos siguen en la Lista OFAC.

No hacen parte del grupo de 73 personas naturales y empresas colombianas que hoy el @USTreasury excluyó de las sanciones de la también llamada lista Clinton. pic.twitter.com/Y4U3lCXzqu — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 6, 2026

FUENTE: Revista Semana