El expresidente colombiano Gustavo Petro habla durante una protesta convocada por los sindicatos contra la reforma tributaria del gobierno en Cali, Colombia, el 19 de noviembre de 2026.

BOGOTÁ.- La divulgación de conversaciones privadas entre el expresidente colombiano Gustavo Petro, su entonces esposa Verónica Alcocer y la exfuncionaria Eva Ferrer Galcerán abre un nuevo capítulo de la controversia política y judicial que rodea al antiguo entorno presidencial.

Los archivos, extraídos del teléfono de la exasesora y entregados a la Fiscalía General de la Nación, contienen presuntos mensajes, notas de voz y fotografías que, según la información divulgada por diversos medios de comunicación, exponen tanto la cercanía que existió entre Ferrer y Alcocer como las diferencias que surgieron posteriormente entre ambas.

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Ferrer, de nacionalidad española y nacida en Cataluña, es consultora política especializada en comunicación y relaciones institucionales. Antes de llegar a Colombia, trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona, donde participó en proyectos de Gobierno Abierto y se desempeñó como asesora del gabinete de la Alcaldía entre 2013 y 2015.

Su relación con el círculo de Petro comenzó antes de la llegada del izquierdista a la Presidencia. Ferrer se convirtió en una colaboradora cercana de Verónica Alcocer durante la campaña electoral de 2022, cuando participó en la estrategia de comunicación y en la organización de actividades públicas de quien entonces era la esposa del candidato presidencial.

Vínculo laboral

Tras la victoria electoral de Petro, Ferrer ingresó formalmente a trabajar en el Gobierno colombiano. El 23 de septiembre de 2022 fue nombrada consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, mediante un decreto de la Presidencia de la República. Posteriormente pasó a desempeñar funciones en la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional.

La relación entre ambas mujeres se deterioró durante la administración Petro y terminó en un distanciamiento que posteriormente se trasladó al terreno público, con acusaciones de Ferrer contra Alcocer y señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro del entorno gubernamental.

Chats exponen diferencias dentro del entorno presidencial

La nueva información fue divulgada el domingo 22 de noviembre por Noticias RCN, que informó que 20 gigabytes de información extraída del teléfono de Ferrer fueron entregados a la Fiscalía. El material presuntamente incluye intercambios con Alcocer, Petro y Laura Sarabia, quien durante esa administración ocupó la jefatura de Gabinete.

Uno de los diálogos más relevantes ocurrió el 14 de junio de 2023, cuando Ferrer escribió al entonces presidente sobre las dificultades que enfrentaba en su relación con Alcocer y las presuntas presiones relacionadas con decisiones de la Consejería.

"En resumida cuenta, es que con Vero no hay comunicación fluida desde hace meses", escribió la exfuncionaria.

En el mismo intercambio mencionó diferencias relacionadas con Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer. Ferrer manifestó que intentaba cumplir sus funciones institucionales, pero que enfrentaba obstáculos por no favorecer a determinadas personas.

"Con cuidado. Creo que es gente corrupta", respondió Petro al referirse a las personas mencionadas por su interlocutora. Ferrer contestó: "Yo sé que es corrupta".

En otro momento de la conversación, la exconsejera expresó su inconformidad con Alcocer y escribió: "Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana". El entonces mandatario respondió: "Ajá. El poder envenena".

Los mensajes también contienen referencias a reuniones, contratos y una compañía de gas de Barranquilla.

Audios muestran la cercanía entre Ferrer y Alcocer

Entre los archivos divulgados también figura un mensaje de voz enviado por Alcocer a Ferrer el 21 de diciembre de 2021, cuando ambas mantenían una relación cercana.

"Amiga hermosa, que tengas un feliz vuelo, que regreses delicioso, duerme mucho, descansa, relájate en ese vuelo y nada, amiguita, gracias por tanto. Ya te estamos extrañando en esta casa", expresó la entonces esposa de Petro.

El registro contrasta con declaraciones posteriores de Alcocer, quien aseguró que Ferrer no era su amiga, sino una persona cercana con la que había mantenido una relación de confianza profesional.

Los archivos también contienen conversaciones sobre desplazamientos, tiquetes y encuentros durante la campaña presidencial. En uno de los audios, fechado en febrero de 2022, Alcocer manifestó su interés en acompañar a Petro a reuniones con empresarios.

Traslado de pertenencias en un avión oficial

Otro de los intercambios involucra a Laura Sarabia y está relacionado con la coordinación del traslado de pertenencias personales de Ferrer desde Toulouse, Francia, hacia Colombia, en enero de 2023.

Los mensajes mencionan maletas con ropa, vajilla, cristalería, ollas, cuadros, una butaca y una mascota, cuyo traslado se habría coordinado mediante un avión oficial.

Denuncias por presuntas irregularidades

La divulgación de los archivos coincide con las denuncias que Ferrer formuló contra Alcocer en octubre, cuando la señaló de presuntos vínculos con operaciones de transporte de drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela mediante aeronaves oficiales.

La exfuncionaria también mencionó supuestos movimientos financieros, relaciones con empresarios y presuntas interferencias en decisiones de entidades públicas y nombramientos.

Los señalamientos fueron expuestos en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada por la revista Semana el pasado 10 de octubre. Por la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía abrió actuaciones para esclarecer los hechos y escuchar la versión de la exasesora.

Ferrer compareció ante la Dirección Especializada contra la Corrupción y también fue requerida en el marco de una indagación relacionada con sus denuncias sobre presunto tráfico de estupefacientes.

La Procuraduría también ha intervenido en el seguimiento de los señalamientos sobre posibles irregularidades durante la administración Petro.

La Fiscalía deberá establecer la autenticidad, procedencia y alcance de los archivos entregados, así como determinar si las conversaciones y documentos aportan elementos relevantes para las investigaciones en curso.

FUENTE: Con información de: Noticias RCN, La FM, revista Semana, Infobae, Caracol Radio, Blu Radio