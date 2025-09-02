República Dominicana designa al "Cartel de los Soles" como organización terrorista

El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su rendición de cuentas anual que observa "un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional" ante la tragedia de Haití

SANTO DOMINGO - El gobierno de República Dominicana informó este martes que el Poder Ejecutivo declaró al grupo armado de Venezuela "Cártel de los Soles" como organización terrorista, mediante el decreto 500-25.

La medida instruye a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a" implementar acciones de prevención frente a posibles incursiones de esta red criminal en territorio dominicano o contra intereses nacionales en el exterior", indicó la presidencia.

"Actividades criminales"

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión responde al mandato constitucional que establece como prioridad "la lucha contra las actividades criminales transnacionales que amenacen la paz, la estabilidad y la seguridad del país y de la región", puntualizan.

El decreto ordena además al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicar la designación a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos de la nación caribeña, con el fin de fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

Asimismo, República Dominicana se comprometió a coordinar con las instancias multilaterales las medidas necesarias para impulsar sanciones y reforzar la cooperación internacional contra el Cártel de los Soles, señalado por varios gobiernos de la región como una estructura vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Con esta decisión, el país se suma a Estados Unidos, Paraguay, Ecuador y Argentina, que han adoptado medidas similares en contra del Cártel de los Soles, alineando sus acciones con los compromisos internacionales en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional.

FUENTE: Con información de la Presidencia de República Dominicana