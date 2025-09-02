martes 2  de  septiembre 2025
COMICIOS

Presidente de Guyana promete definiciones en conteo electoral

Las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de Guyana determinarán quién gestionará en los próximos cinco años su enorme riqueza petrolera

El presidente de Guyana, Irfaan Ali.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali.

Europa Press/PRESIDENCIA DE GUYANA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN - El presidente y candidato a la reelección en Guyana, Irfaan Ali, prometió que para el final de este martes habrá una "tendencia clara" sobre los resultados de las elecciones generales celebradas el lunes.

La Comisión Electoral (Gecom) señaló la semana pasada que los resultados se esperaban como muy pronto el jueves. Las elecciones en este pequeño país son complejas desde el punto de vista logístico, debido a que está cubierto de selva tropical en más del 95% de su territorio.

Lee además
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
Tensiones

Guyana apoya despliegue de EEUU en el Caribe y Maduro le acusa de alentar "frente de guerra"
El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump anuncia que fuerzas de EEUU atacan navío narcotraficante proveniente de Venezuela

"Para el final del día, la tendencia será clara, y estaremos en posición de avanzar juntos", dijo en Facebook Ali, uno de los tres favoritos en las elecciones.

"Mientras Gecom continúa con el proceso de actualización, verificación y tabulación insto a todos a celebrar nuestros valores democráticos, mientras iniciamos un nuevo capítulo en el desarrollo de nuestro hermoso país", añadió Ali, quien hizo campaña destacando logros de su gobierno mientras prometía hacer "más".

"Riqueza petrolera"

Las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de Guyana determinarán quién gestionará en los próximos cinco años su enorme riqueza petrolera.

Este pequeño país, que aún vive en condiciones de pobreza, posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo y tiene la tasa de crecimiento más alta de América del Sur (43,6% en 2024).

Además de Ali, del Partido Progresista del Pueblo (PPP/C), también se destaca Aubrey Norton (APNU, Asociación para una Nueva Unidad) y el populista Azruddin Mohamed, a veces apodado el "Trump guyanés".

Mohamed es también un multimillonario que acaba de crear su partido WIN (We Invest in the Nation/Invertimos en la Nación) para romper el tradicional bipartidismo en Guyana.

El lunes, el jefe de la misión de observación de Transparencia Internacional, Mike Singh, dijo que esperar los resultados hasta el jueves era "una receta para el desastre", aunque subrayó que la votación transcurrió sin problemas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Gustavo Petro considera "desproporcionada" la presencia de EEUU en el Caribe

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump anuncia que fuerzas de EEUU atacan navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes policiales custodian una de las calles en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

El presidente Trump promete terminar con el crimen en Chicago

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo