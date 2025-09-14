domingo 14  de  septiembre 2025
Hallan muerto a estadounidense en complejo turístico en República Dominicana

Jon Eric Xanthos, de 63 años, falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca. La policía busca a una mujer de nacionalidad haitiana

Una de las calles turísticas en Santo Domingo, República Dominicana.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El hecho se registró el sábado en un apartamento de un resort ubicado en el municipio de Sosúa, una población con playas cristalinas a unas tres horas por tierra de la capital Santo Domingo.

Jon Eric Xanthos, de 63 años, falleció "a causa de múltiples heridas de arma blanca", según precisó un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La principal sospechosa es una mujer de nacionalidad haitiana, quien horas antes del crimen sostuvo una discusión con la víctima y huyó del lugar, dijeron testigos a la policía.

En la escena del crimen se recolectó un cuchillo con rastros de sangre.

Xanthos visitaba con frecuencia la isla y se quedaba por largos períodos, según la prensa local.

El turismo es una actividad vital para República Dominicana, que en 2024 recibió a unos 11 millones de visitantes.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

