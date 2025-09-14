domingo 14  de  septiembre 2025
Narcotráfico

Vladimir Padrino acusa a EEUU de "triplicar" vuelos de "aviones espías" contra Venezuela

Padrino dijo que la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía "contra" Venezuela, sumado al despliegue con buques de guerra en el Caribe que Caracas tacha de "amenaza".

"Ahora pasaron de un patrón diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela", dijo Padrino al ofrecer un balance de un entrenamiento militar para enseñar a civiles a disparar.

¿trump en pie de guerra contra venezuela?
OPINIÓN

¿Trump en pie de guerra contra Venezuela?
El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, posa para una fotografía en la sede de la Agence France Press en Madrid, el 20 de noviembre de 2024.
ENTREVISTA

Edmundo González afirma que Venezuela no puede seguir en vilo tras despliegue de EEUU: "Algo tiene que pasar"

Por ejemplo, Padrino dijo que la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135.

Estos aviones están "diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano", añadió.

"Otro avión que pasa también con mucha frecuencia (...) sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas es el E-3 Sentry AWACS", agregó.

"Sembrar una guerra"

En la víspera, Caracas denunció que militares estadounidenses retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

"Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe", afirmó Padrino López.

Estados Unidos justifica la presencia de barcos militares en el Caribe para la lucha antinarcóticos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

