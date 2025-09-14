domingo 14  de  septiembre 2025
Marca brasileña Dress To debuta en EEUU con su primera boutique en Miami

La boutique de Merrick Park ofrece colecciones inspiradas en el estilo de vida carioca y una nueva línea resort

Cortesía/ Dress To
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La reconocida firma brasileña resort wear y ready-to-wear Dress To celebró la apertura de su primera tienda en Estados Unidos, inaugurando su boutique insignia en Shops at Merrick Park, en Coral Gables. El evento marcó el inicio oficial de la expansión de la marca en Norteamérica, trayendo a Miami la energía vibrante y colorida de Río de Janeiro.

La velada de apertura estuvo dirigida por la empresaria y referente de estilo Martha Graeff, y reunió a destacadas personalidades del mundo de la moda e influencers como Jenny Lopez, Kiki Barth, Lina Polania, Christie Ferrari y Danie Gómez Ortigoza. Los asistentes disfrutaron de un ambiente que evocó a Brasil con caipirinhas de Leblon Cachaça, pão de queijo de Sagrado Café, brigadeiros de OMG! Brigadeiros y música en vivo con ritmos cariocas.

Fundada en 2003 por Thatiana Amorim y Rodrigo Braga en Río de Janeiro, Dress To nació del deseo de llevar más color, creatividad y alegría al estilo cotidiano. Desde sus inicios en ferias culturales hasta convertirse en una de las marcas más queridas de Brasil, hoy cuenta con 56 tiendas en el país y distribución internacional en más de 300 puntos de venta en EEUU.

Detalles

“Miami es como nuestro segundo hogar y abrir aquí nuestra primera tienda en el país es un sueño hecho realidad. Esta ciudad comparte la misma energía vibrante y soleada que Río”, expresó Amorim, directora creativa y cofundadora de la marca.

La boutique de Merrick Park ofrece colecciones inspiradas en el estilo de vida carioca y una nueva línea resort. El espacio está diseñado para transmitir la calidez y vitalidad de Río, con estampados exclusivos, detalles artesanales y un fuerte compromiso con la producción local, prácticas sostenibles y el liderazgo femenino: actualmente, el 83% del equipo de Dress To son mujeres.

Con esta apertura, Dress To inicia un nuevo capítulo en su expansión global, compartiendo con el público estadounidense una propuesta de moda que va más allá de la ropa: un estilo de vida lleno de creatividad, optimismo y autenticidad.

