Hija de activista cubano recibe amenazas tras opinar sobre la realidad de la isla

A raíz de sus comentarios, Melisa afirma que su madre fue citada por la Policía Municipal, donde le entregaron una advertencia dirigida a ella, donde, asegura, se mencionaban conexiones (del régimen) en la Embajada española y se le advertía sobre posibles consecuencias si intentaba salir del país.

"Llamaron a mi mamá para advertirme. Dijeron que sabían que estaba planeando salir del país con mi hijo y que tenían detalles sobre mi viaje. Me amenazaron con problemas en la Embajada española, sugiriendo que si querían, no me dejarían salir del país", detalló.

En ese sentido, Melisa, quien es madre de un niño de tres años, expresó su preocupación por la forma en que la situación afecta a su familia. Además, critica el hecho de que no la contactaron directamente, sino que intimidaron a su madre.

"Me molesta que no me hayan llamado a mí personalmente, sino que llamaron a mi mamá para amedrentarla y mandarme amenazas. Por expresar mi opinión en Facebook, me dijeron que podrían aplicarme alguna ley y que enfrentaría de 3 a 5 años de cárcel" (por la publicación en redes), explicó.

La joven denuncia que estas acciones buscan silenciar voces críticas y expresar opiniones contrarias.

¿Quien es Sayde Chaling-Chong?

Sayde Chaling-Chong García es un músico que llegó a España en el 2002 en una gira del grupo “Son Catedral” y desertó en octubre de ese mismo año, en medio de una situación de violencia.

“Yo estaba agarrado de un barrote en el Aeropuerto de Barajas y cuando me estaban golpeando la policía se mete. Entonces yo le dije al policía que había intentado recuperar mi pasaporte y que no me dejaron, y bueno el policía les quitó el pasaporte, me lo entregaron y así comenzó mi vida, con 30 euros en el bolsillo empecé a ser un hombre libre, eso fue con 22 años. De ahí mi compromiso y mi agradecimiento con este país, fue como si volviese a nacer”, explicó durante una entrevista en 2022.

Sayde también es presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo y uno de los fundadores del recién creado Consejo Europeo Cubano.

