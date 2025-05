Hija de Raúl Castro arremete contra el pueblo judío

“Yo me sentí ofendido. Pero, además, demuestra ignorancia lo que ha expresado, -que yo creo que ella no es ninguna ignorante-. Esa es su opinión, y uno puede tener miles de opiniones que no tienen que ser la realidad, pero ¡hacer estas declaraciones cuando tú no puedes tener una riposta!, dijo a Martí Noticias Jaime Rafael Cheni Camps, un miembro del colectivo judío cubano, residente en La Habana.

“La comunidad hebrea sacó una declaración que abarca todo el sentir de nosotros, los judíos”, agregó.

El Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba declaró en una carta abierta que considera "insultantes" los comentarios de Mariela Castro.

"Esta vez ha ido demasiado lejos. Es evidente que el grado de impunidad con el que se expresó, reflejando un claro sentimiento antisemita y un odio desmedido, no solo demuestra un profundo desprecio hacia los judíos cubanos y del mundo entero, sino que además incita al odio dentro de la población cubana", señala la misiva.

El texto cuestiona por qué si los judíos son solo personas que comparten una religión, como afirmó Mariela Castro, han sido perseguidos durante siglos por otros países.

El documento, difundido en las redes sociales, refleja la alarma de la comunidad hebrea frente a la utilización de un espacio televisivo oficial para emitir criterios “incoherentes, hirientes, irresponsables e irrespetuosos”.

La declaración conceptualiza los comentarios de la diputada como “un acto evidente de abuso de poder” y advierte que “querer la paz para el pueblo palestino no da derecho alguno a descalificar, maldecir, ni atacar al pueblo de Israel”.

El comunicado del Patronato subraya que "si el Sionismo es una ideología de supremacía, ¿por qué sus promotores aceptaron desde el inicio la creación de un Estado árabe en la región, a cambio de una paz que hasta hoy ha sido rechazada por varios líderes árabes?”

“¿Cómo pretende un programa de televisión de apenas una hora negar una historia de herencia cultural y memoria colectiva que abarca miles de años? ¿Por qué se permite emitir opiniones desde la ignorancia?", enfatiza.

La doctora Odalis Ponce de León Taño, una habanera que ha trabajado con judíos de la tercera edad, indicó a Martí Noticias que las palabras de Mariela Castro fueron deleznables.

“No se puede hablar tan a la ligera de toda la destrucción que sufrieron los judíos y decir que es que se hacen las víctimas. No se hicieron las víctimas, fueron víctimas. Yo creo que eso merece respeto y uno puede tener su opinión, pero tiene que ser muy cuidadoso a la hora de expresarla, sobre todo si lo hace públicamente, y si lo hace, además, una personalidad que es pública también, y que se sobreentiende que tiene un respaldo político”.

La médica aprovechó para destacar que la hebrea es “una comunidad sumamente unida y sumamente humana, que apoya a sus miembros, que no les abandona nunca, y que los tiene siempre presentes"

"Desde la interioridad que aprendí conviviendo con ellos, más lo que la historia me enseñó, estoy en total desacuerdo con los planteamientos de Mariela Castro”, concluyó Ponce de León.

La Comunidad Hebrea cubana, en su declaración, reiteró su compromiso con el diálogo respetuoso, la paz entre los pueblos y la defensa de su historia, su cultura y su dignidad.

"La ignorancia no puede ser excusa para el odio. El antisemitismo, venga de donde venga, no tendrá jamás justificación", enfatizo la organización.

Mariela Castro se ha posicionado a favor del grupo terrorista palestino Hamás y ha mostrado su admiración por los terroristas de Hezbolá, que operan entre Israel y el Líbano.

En noviembre de 2023, cuando Israel comenzó su ofensiva en Gaza tras los ataques de Hamás a su territorio, Castro llamó a tomar las armas contra Tel Aviv.

Por esa misma fecha, el Centro Simon Wiesenthal Latinoamérica (CSW) repudió pronunciamientos del gobernante Miguel Díaz-Canel contra Israel, en los que acusó a la nación hebrea de perpetrar un "holocausto" en Palestina.

“Lo último que nos faltaba era tener un castrismo y un antisemitismo mediocre al mismo tiempo porque hay una mezcla de un antisemitismo vulgar desde la absoluta ignorancia de la historia del pueblo judío”, lamentó este domingo el analista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.

“Uno podría decir que no tuvieron durante mucho tiempo Estado, pero negar la condición de pueblo de los judíos requiere muchísima ignorancia mezclada con impunidad, y claro, esa incultura con la que el último castrismo aparece en los medios de comunicación, en el debate intelectual, que no se baña en la piscina de la historia del conocimiento y del saber y habla así con esa impunidad y esa protección que traen ciertos apellidos”, recalcó en conversación telefónica desde La Habana con Martí Noticias.

“Es triste que eso haya pasado. Espero que toda la comunidad judía y todo el mundo civilizado se dé cuenta de que esto no es reflejo de Cuba; esto es la excepción de Cuba”, concluyó.

FUENTE: Con información de Martí Noticias