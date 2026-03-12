Miami entre las ciudades donde $400,000 compran menos espacio de vivienda

MIAMI .– Un presupuesto de 400.000 dólares para comprar vivienda en Miami-Dade rinde significativamente menos espacio que en otras grandes ciudades de Florida y del país, revela un nuevo estudio de la plataforma inmobiliaria PropertyShark, que analiza cuántos pies cuadrados de vivienda pueden adquirirse con el precio medio nacional de venta de una casa en Estados Unidos.

El análisis, basado en el precio promedio por pie cuadrado en las 100 mayores ciudades del país, concluye que el mismo presupuesto puede traducirse en enormes diferencias de tamaño dependiendo de la ubicación. En el caso del sur de Florida, los compradores obtienen una de las menores cantidades de espacio del estado.

Miami ofrece el menor espacio por $400.000 en Florida

Según el informe, en el área de Miami un presupuesto de 400.000 dólares permite adquirir aproximadamente 861 pies cuadrados de vivienda, lo que convierte a esta area metropolitana en el mercado donde los compradores obtienen menos espacio dentro de las principales ciudades de Florida.

La cifra contrasta con otras áreas del estado y refleja el alto costo por pie cuadrado en el mercado inmobiliario del sur de Florida, impulsado por factores como la alta demanda, el crecimiento poblacional y la escasez de suelo disponible para nuevas construcciones.

El estudio subraya además que esta superficie está muy por debajo del tamaño medio de vivienda en EEUU, estimado en 1,820 pies cuadrados para ese mismo presupuesto.

Jacksonville líder en espacio residencial en Florida

En el extremo opuesto del estado se encuentra Jacksonville, donde el mismo presupuesto permite comprar 2,241 pies cuadrados, el mayor tamaño disponible entre las grandes ciudades de Florida.

La diferencia se explica principalmente por el precio promedio de 178 dólares por pie cuadrado en ese mercado, muy inferior al de los principales centros urbanos del sur del estado.

El informe también sitúa a otras ciudades de Florida por debajo del promedio nacional en cuanto a espacio disponible por 400,000 dólares. Por ejemplo, en Port St. Lucie se puede adquirir un promedio de 1.769 pies cuadrados, en Orlando, 1.710 pies cuadrados, en Tampa, 1.554 pies, mientras que en St. Petersburg alcanza para 1.433 pies cuadrados.

En total, cinco de las seis ciudades más grandes de Florida analizadas quedan por debajo del promedio nacional, lo que confirma la presión existente sobre el mercado inmobiliario del estado.

Grandes diferencias entre regiones de EEUU

El estudio también evidencia la enorme brecha geográfica que existe en el país cuando se compara el valor del espacio residencial.

En términos regionales, los compradores en el Medio Oeste pueden obtener hasta el doble de espacio que en muchos mercados del sur con el mismo presupuesto.

El caso más extremo es Detroit, donde el informe estima que con 400,000 podrían alcanzar casi 5.000 pies cuadrados de vivienda.

En contraste, en mercados extremadamente densos como Manhattan, ese mismo presupuesto permitiría comprar apenas 267 pies cuadrados, una de las cifras más bajas registradas en el estudio.

Ciudades más baratas vs. mercados premium

El análisis muestra que el presupuesto en cuestión podría comprar más de 2.600 pies cuadrados en las 10 ciudades más asequibles del país, mientras que en las ciudades más caras el espacio disponible cae a 615 pies cuadrados o menos.

Estas diferencias reflejan las dinámicas económicas y urbanísticas de cada región, incluyendo densidad poblacional, disponibilidad de terrenos, crecimiento económico y atractivo del mercado laboral.

En ciudades costeras con gran actividad económica, como Miami, los compradores suelen intercambiar espacio por ubicación, proximidad a centros de empleo, infraestructura urbana y acceso a servicios y entretenimiento.

Un cálculo basado en precio por pie cuadrado

Los autores del estudio aclaran que el análisis se basa en una estimación matemática a partir del precio promedio por pie cuadrado de cada ciudad.

Esto significa que en algunos mercados el cálculo puede no reflejar completamente el inventario real disponible, ya que factores como la escasez de viviendas, el tipo de propiedad o la competencia entre compradores pueden reducir aún más las opciones dentro de ese rango de precio.

La ubicación sigue siendo el factor decisivo

En última instancia, el informe concluye que la ubicación sigue siendo el factor más determinante para el tamaño de vivienda que puede comprar una familia con un mismo presupuesto.

Mientras que en regiones del Medio Oeste y partes del sur del país ese presupuesto puede traducirse en casas unifamiliares amplias, muchas veces superiores a 2.500 pies cuadrados, en mercados urbanos costeros los compradores deben ajustar sus expectativas y priorizar la localización.

Para quienes buscan maximizar el espacio disponible, el estudio sugiere que considerar diferentes ciudades o regiones puede tener un impacto mayor que pequeñas variaciones en los precios de las viviendas.

