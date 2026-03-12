Senador Rick Scott prevé elecciones "libres y justas" en Venezuela en un año

WASHINGTON. - El senador por Florida Rick Scott , uno de los representantes republicanos más activos e implicados en asuntos relacionados con América Latina, se muestra convencido de que habrá "elecciones libres y justas en Venezuela antes de un año".

En una entrevista con EFE, Scott asegura que, aunque "la transición a la democracia es difícil", confía en que se podrá "detener la opresión, liberar a los presos y comenzar la campaña para decidir quién será el próximo presidente de Venezuela".

Convencido de que Caracas vive un momento histórico, "clave para la libertad y la democracia", no escatima halagos hacia la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

"No solo es mi amiga, es una gran luchadora por la democracia. Es una mujer muy fuerte y representa una oportunidad para el gobierno de Venezuela", afirma el senador, quien entre 2011 y 2019 fue gobernador de Florida, estado que alberga una importante comunidad venezolana.

La reunión de Machado con el presidente de Estados, Donald Trump, la semana pasada en la Casa Blanca, "salió muy bien", cuenta Scott, quien agrega que "ambos quieren democracia y libertad. Defienden el mismo mensaje".

Scott está convencido de que Machado pronto "va a regresar" a Venezuela: "Creo que demostrará que el cambio está sucediendo, que se puede regresar y oponerse al gobierno, sobrevivir allí y estar a salvo. Y creo que ese será un día muy importante para Venezuela".

Sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está cooperando con el Gobierno de Donald Trump, Scott no alberga dudas de que "es amiga del anterior presidente Nicolás Maduro, robó las elecciones en 2024 y es una persona terrible para los venezolanos".

Petróleo de Venezuela e intervención en Irán

En plena ofensiva estadounidense en Irán con el cierre del estrecho de Ormuz amenazando la estabilidad de la economía mundial, "el petróleo de Venezuela es muy importante para bajar el precio" de la gasolina, asegura Scott.

"Es una gran oportunidad para reducir precios innecesarios. Somos autosuficientes energéticamente gracias al presidente Trump, así que no necesitamos esto, pero el mundo sí, y ayudará a reducir el precio del petróleo a nivel mundial, lo que también beneficiará a los estadounidenses, especialmente tras la guerra con Irán", dice.

La subida del precio de la gasolina y el impacto que la guerra pueda tener en la economía estadounidense ha despertado las dudas sobre la intervención incluso en sectores trumpistas, pero Scott se muestra a favor de la ofensiva: "Creo que el presidente Trump tomó la decisión correcta al intentar destruir la capacidad de Irán para producir armas nucleares y misiles balísticos".

"No sé cuánto tiempo durará la intervención, pero Trump no tenía otra opción. Irán dijo que estaban produciendo armas nucleares que iban a usar. Que usarían armas nucleares contra nosotros, nuestros aliados y nuestras tropas. Estaban construyendo más misiles balísticos", asegura.

Las elecciones de medio mandato

Este es un año electoral clave en Estados Unidos dado que el próximo 3 de noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que pondrá en juego la actual mayoría republicana en el Congreso.

Scott, que ocupa un escaño en el Senado desde 2019 y en 2024 fue reelegido para un mandato que se extiende hasta 2031, defiende con firmeza las posiciones del Partido Republicano en materia de seguridad frente a los demócratas.

"Estados Unidos no tenía otra opción que intervenir en Irán para proteger su seguridad. A los demócratas no les importa proteger a los estadounidenses; a los republicanos sí. Es muy sencillo", sostiene el senador, que vincula la cuestión de la seguridad con la política migratoria.

De hecho, la gestión de la inmigración se ha convertido en uno de los temas clave y Scott alerta que con los demócratas las fronteras estaban "completamente abiertas".

"Si a los ciudadanos les preocupa la seguridad, en otoño votarán por los republicanos", asegura el senador, quien no teme un impacto negativo por la dura política migratoria de Trump.

"La inmigración es muy importante para los votantes en Florida. Todos quieren cerrar la frontera, quieren inmigración legal, no ilegal. Esto es lo que la gente quiere en mi estado: fronteras seguras", subraya.

FUENTE: Con información de EFE