Hugo Chávez Frías, del discurso "democrático" a la consolidación del poder absoluto y dictatorial

Durante una entrevista realizada en 1998, antes de asumir la presidencia, Chávez respondió con firmeza cuando se le preguntó si estaría dispuesto a entregar el poder tras cinco años: "Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años; yo he dicho que incluso antes". Sin embargo, menos de una década después, desde la Asamblea Nacional en 2007, propuso una enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida.

"Rumbo a la dictadura"

En 2008 reafirmó esa postura al declarar públicamente: "Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela para que inicie el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del Presidente de la República. "Chávez no se va", enfatizó.

Otro punto de quiebre en su narrativa se centró en la libertad de prensa. En 1998, Chávez aseguró que no tenía intención alguna de nacionalizar medios de comunicación privados, destacando su interés en mantener relaciones saludables con el sector. No obstante, en 2006 anunció la no renovación de la concesión del canal RCTV, al que calificó de “canal golpista”.

"No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión (...). Vayan preparándose, apagando los equipos", sentenció. La medida se concretó el 27 de mayo de 2007 con el cierre definitivo del canal y la creación posterior de TVES, un medio controlado por el Estado.

"Expropiaciones"

La política económica fue otro terreno donde Chávez mostró cambios significativos. Mientras en 1998 afirmaba que no nacionalizaría “absolutamente nada” y prometía atraer inversión extranjera, años más tarde impulsó una política sistemática de expropiaciones. En un acto público llegó a ordenar, sin mayor trámite legal: “Expropiese, expropiese”, en referencia a varios inmuebles con actividad comercial en Caracas.

Estas contradicciones alimentan el argumento de que el proyecto político de Chávez replicó el modelo cubano, particularmente bajo la tutela ideológica del dictador Fidel Castro. Lo que comenzó como un discurso conciliador, orientado a la pluralidad y la democracia, mutó en una política autoritaria que concentró el poder y reprimió voces disidentes.

FUENTE: Con información de Redes Sociales