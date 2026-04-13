lunes 13  de  abril 2026
COMERCIO

Iberia suspende temporalmente sus vuelos a Cuba por "la situación" en la isla

Todos los aviones de Iberia que despegan de Cuba se ven obligados a hacer "una escala técnica en Santo Domingo para repostar"

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.

AFP

MADRID-. La aerolínea española Iberia suspendió por lo menos hasta noviembre sus vuelos a Cuba debido a "la situación" que atraviesa el país, marcada por problemas de abastecimiento en pleno bloqueo petrolero, y una caída de la demanda, informó este lunes un portavoz de la compañía.

"Lo hacemos por la situación que se está viviendo en Cuba", explicó el portavoz, aludiendo a los "muchos problemas de abastecimiento" que ya obligaban a hacer una escala técnica en los vuelos de vuelta, y también a la "escasez de demanda" de viajes a la isla.

Lee además
Techos y viviendas fueron afectadas por el paso del huracán Melissa. 
AMÉRICA LATINA

Cuba recibe nueva donación de EEUU para damnificados del huracán Melissa
Llegada de Elmis Rivero Silvente a Miami. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN

Llega a Miami hermana de la influencer Anna Bensi tras citación de la seguridad del estado en Cuba

Cuba, que solía abastecerse de petróleo venezolano hasta la extracción en enero de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, es objeto desde entonces de un bloqueo petrolero por parte de la administración de Donald Trump que busca la libertad de la isla sumergida en un régimen que ha dejado una profunda crisis general.

Así, desde febrero, todos los aviones de Iberia que despegan de Cuba se ven obligados a hacer "una escala técnica en Santo Domingo para repostar", añadió el portavoz de la aerolínea.

Otras aerolíneas tomaron medidas similares, como Air France, que anunció en marzo la suspensión, al menos hasta mediados de junio, de sus vuelos a La Habana debido a la escasez de queroseno en la isla.

Cuba, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por una elevada inflación, prolongados apagones y una escasez persistente de alimentos y medicinas.

Las autoridades atribuyen esta situación a los efectos combinados del endurecimiento del embargo estadounidense, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Cuba: entre la propaganda surrealista del régimen y la dura realidad cotidiana

La escasez de combustible en Cuba frena la ayuda humanitaria

Cubanos viven una auténtica pesadilla sin agua, medicamentos y apagones de varios días

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El actor británico John Nolan. 
OBITUARIO

Fallece el actor británico John Nolan, conocido por su rol en "Batman"

Viviendas móviles distribuidas en un entorno comunitario
VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana: cuatro historias marcadas por la incertidumbre

Te puede interesar

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

Miami Beach inaugura paso peatonal arcoíris. 
LA VOZ DE LA COMUNIDAD

Miami Beach reinaugura icónico paso peatonal arcoíris en Lummus Park

Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SEGURIDAD

EEUU ataca de nuevo a dos lanchas vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, reporta cinco muertes

El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.
Escándalo

Demócrata suspende campaña a gobernador de California tras denuncias de agresión sexual