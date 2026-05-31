Rosa María Payá pide a la UE y España "rectificar y tomar partido" a favor del pueblo cubano

La líder opositora Rosa María Payá pidió este domingo a la Unión Europea (UE) y a España "rectificar y tomar partido por el pueblo cubano", durante la firma en Madrid del Acuerdo de Liberación.

"No puedo identificar otra cosa que complicidad cuando se mantiene el financiamiento al rég imen cubano a través del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación . Estos mecanismos básicamente financian la represión y la corrupción de la dictadura cubana", denunció la activista en una de sus intervenciones, reseña el portal web Diario de Cuba

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En relación con el acuerdo firmado por organizaciones del exilio en Europa, Payá afirmó que "existe una alternativa democrática articulada", la cual también representa "una oportunidad para esos gobiernos y para la UE de rectificar".

"El deseo de cambio de la ciudadanía cubana es inequívoca. La aplastante mayoría del pueblo cubano dentro de la isla quiere un cambio de sistema", aseguró.

En el evento participaron las expolíticas españolas Esperanza Aguirre y Rocío Monasterio, quienes compartieron sus experiencias con el auditorio.

Aguirre, expresidenta regional de Madrid, deseó una pronta solución para la Isla y recordó que su lucha contra la dictadura cubana empezó con su primera protesta en España cuando se cumplieron 25 años del régimen de Fidel Castro.

Monasterio, por su parte, dijo no esperar "nada del Gobierno español, porque se ha alineado con los enemigos de la libertad".

En relación con el papel de las empresas españolas en Cuba, señaló que "muchas han colaborado con el régimen, algunos pensando que era bueno para los cubanos, o eso les hicieron pensar, pero realmente sostenían al régimen".

"Muchos están ahora dándose cuenta de ese error y están rectificando, y con quien rectifica tenemos que ser generosos. Sería importante que no solo rectificaran rompiendo los acuerdos, sino que ahora fueran generosos y pusieran recursos y capacidades para construir el futuro de Cuba", sugirió.

FUENTE: Diario de Cuba