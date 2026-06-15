ICE detiene en Carolina del Norte a excapo de grupos criminales brasileños designados terroristas

Oficiales detienen a un objetivo criminal extranjero en el norte de Virginia.

ICE lleva a cabo una operación contra fugitivos dirigida a extranjeros delincuentes en toda Florida.

WASHINGTON — El "Servicio de Inmigración y Control de Aduanas" de Estados Unidos (ICE) anunció este lunes la detención de un excapo de los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) tras una persecución en Carolina del Norte (este).

Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla, alias "Don", tiene una orden de búsqueda y captura de Interpol lanzada por Brasil bajo los cargos de "asociación criminal" y "extorsión", explicó el comunicado de prensa.

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El fugitivo intentaba huir en auto hacia México cuando fue interceptado en un control de tráfico en la ciudad de Mooresville.

Dell Aquilla mantenía a su esposa secuestrada en el auto, según las autoridades.

Al intentar huir, el excapo criminal tuvo un accidente y fue capturado. En el vehículo hallaron un arma, dinero en efectivo y teléfonos celulares, según el comunicado de prensa.

Estados Unidos designó el 28 de mayo como organizaciones terroristas al PCC y al CV, a pesar de la oposición del gobierno de Brasil de Luis Inácio Lula da Silva.

Ambos grupos surgieron en las cárceles brasileñas y se han expandido por todo el país y fuera de sus fronteras.

Actualmente son las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en Brasil y controlan amplias zonas urbanas.

FUENTE: Con información de AFP