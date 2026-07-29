miércoles 29  de  julio 2026
Arrestos récord

ICE busca añadir 5.500 camas en centros de detención para migrantes en Miami y otras tres ciudades

El Gobierno busca proveedores que puedan agregar en un plazo de treinta días tras ganar el contrato, un mínimo de 1.500 camas en Denver, 700 en Miami, 1.500 en Seattle y 1.800 en Filadelfia para hombres y mujeres detenidos por ICE

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos está buscando añadir al menos 5.500 camas de detención en Miami, Denver, Seattle y Filadelfia, según revela un documento público en medio del arresto récord de migrantes en la segunda presidencia de Donald Trump.

El documento, disponible en el sitio SAM.gov de información pública del Gobierno, busca proveedores que puedan agregar, en un plazo de treinta días tras ganar el contrato, un mínimo de 1.500 camas en Denver, 700 en Miami, 1.500 en Seattle y 1.800 en Filadelfia para hombres y mujeres detenidos por ICE.

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La agencia federal busca en particular instalaciones existentes listas para su uso (turnkey, en inglés) para que pueda transferir a migrantes con rapidez, aunque también acepta sitios existentes que requieran remodelaciones y centros de nueva construcción.

"Los lugares y los operadores contratistas propuestos deben poder proporcionar alojamiento, servicios de atención médica y de salud mental, transporte, servicios de custodia, servicio de alimentación y servicios de detención para individuos bajo la custodia de ICE", establece el aviso.

Las instalaciones, agrega el anuncio, de preferencia deben tener la capacidad de "un nivel alto de seguridad" y de albergar de forma exclusiva a detenidos de ICE.

Récord de arrestos

El aviso se publica tras la aprehensión récord de migrantes en junio, con más de 43.000 detenidos por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), la mayor cantidad desde el comienzo de la segunda Administración de Trump, en enero de 2025.

Esto implica que ahora en julio hay más de 65.000 migrantes en sitios de detención de ICE y CBP, un aumento de un 65% frente a los cerca de 39.000 que había al comienzo de la segunda presidencia de Trump, de acuerdo con el proyecto TRAC-Immigration, de la Universidad de Syracuse, basado en datos oficiales.

La gestión de Trump ha buscado más contratistas privados para cumplir con su campaña de deportaciones masivas, aunque al final de la presidencia de Joe Biden (2021-2025) un 86% de los detenidos por ICE estaban en sitios administrados por empresas con fines de lucro, según TRAC-Immigration.

La actual Administración federal ha buscado detener a los migrantes en bodegas, sitios nuevos como el centro 'Alligator Alcatraz' al oeste de Miami, cerrado en julio, y antiguos campamentos militares.

FUENTE: Con información de EFE

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