jueves 30  de  julio 2026
INICIATIVA

EEUU propone multas de hasta $3.500 por desacato en cortes de inmigración

La propuesta de multas de hasta $3.500 para desacato en cortes de inmigración abre un período de 60 días para recibir opiniones públicas.

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El Gobierno de Estados Unidos propone una nueva regla que faculta a los jueces de inmigración imponer sanciones civiles por desacato de hasta 3.500 dólares a los inmigrantes, sus abogados o testigos, que incumplan con las órdenes judiciales.

La normativa propuesta por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO), que regula las cortes de inmigración, permitiría a los jueces, por primera vez, imponer multas de entre 1.000 y 3.500 dólares si un abogado u otra persona persiste en desobedecer las órdenes del tribunal.

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El Departamento de Justicia defendió la propuesta al señalar que busca reglamentar una autoridad de desacato contemplada por el Congreso desde 1996 y dotar a los jueces de inmigración de una herramienta para mantener el orden en las audiencias, sancionar conductas que obstaculicen los procesos y contribuir a reducir el atraso acumulado en las cortes migratorias, que supera los 3,5 millones de casos.

No obstante, la regla, publicada en el Registro Federal, no permite a los jueces sancionar a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha generado críticas de expertos legales.

Los tribunales de Inmigración en EEUU han enfrentado críticas ya que están bajo la rama del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que permitiría al Departamento de Justicia hacer cambios a su discreción.

La propuesta entró en un plazo de 60 días para recibir las opiniones del público.

La Casa Blanca ha puesto el acelerador para imponer sanciones económicas contra los inmigrantes. Más de 100.000 extranjeros han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informándoles que adeudan 998 dólares por cada día que han permanecido en Estados Unidos después de que un juez de inmigración ordenara su salida, según datos citados por The New York Times.

Las sanciones han alcanzado cifras de hasta 1.820.352 dólares, la multa impuesta a una mexicana, madre de tres estadounidenses, que supuestamente debería haber abandonado el territorio desde 2013.

FUENTE: Con información de EFE

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