Tras un año bajo custodia de ICE, familia de cubano reclama atención a su caso migratorio

Fotografías de Randy Mesa antes de estar bajo custodia de ICE y desde el centro de detención en videollamada con sus familiares.

MIAMI.- Lo que comenzó como una comparecencia ante la Corte de Inmigración de Miami terminó convirtiéndose en una prolongada separación familiar. Un año después de su arresto por parte de agentes federales, el ciudadano cubano Randy Mesa Padrón continúa recluido en Mississippi sin una resolución definitiva sobre los recursos legales que mantiene activos en Estados Unidos.

Seres cercanos al inmigrante contactaron a Diario Las Américas para dar visibilidad a un expediente que consideran preocupante debido al tiempo que ha permanecido privado de libertad mientras distintas vías judiciales y administrativas siguen abiertas.

AVANZA JUICIO ¿Accidente o negligencia? El juicio a George Pino llega a su momento decisivo en Miami-Dade

Según la información compartida con este medio, Mesa Padrón fue arrestado el 3 de junio de 2025 al concluir una audiencia de Master Hearing en Miami. Inicialmente permaneció en el Broward Transitional Center, en Florida, y posteriormente fue trasladado al Adams County Correctional Center, en Natchez, Mississippi, donde permanece hasta la fecha.

La documentación facilitada por su entorno indica que el cubano aprobó una entrevista de miedo creíble y posteriormente formalizó una solicitud de asilo. Sin embargo, la petición fue rechazada durante una audiencia individual celebrada en octubre de 2025.

Esa determinación fue recurrida ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), instancia que todavía no ha emitido un fallo.

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, Roxana Peguero, residente permanente legal de Estados Unidos y cónyuge de Mesa Padrón, describió el impacto que la prolongada separación ha tenido en sus vidas.

“Hemos pasado de hacer planes juntos para nuestro futuro a vivir separados por cientos de millas, sin saber cuándo terminará esta situación”, afirmó.

Peguero explicó que la distancia y la incertidumbre han marcado los últimos doce meses.

“Cada día tengo que enfrentar su ausencia, tomar decisiones sola y seguir adelante sin la persona con la que compartía mis proyectos de vida. También ha sido muy duro verlo perder momentos importantes de nuestra vida y sentir la impotencia de no poder ayudarlo más”, expresó.

RANDY MESA Fotos de Randy y Roxana antes de ser detenido. COLLAGE DLA/ CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

De manera paralela, la mujer mantiene una petición familiar I-130 presentada a favor de su esposo en diciembre de 2024. Dicho trámite tampoco cuenta con una decisión final.

Los allegados sostienen que una de sus mayores preocupaciones es la extensión de la reclusión mientras permanecen vigentes distintos mecanismos de defensa relacionados con el expediente.

Por esa razón, el 3 de marzo de 2026 fue presentada una petición de Habeas Corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Mississippi con el propósito de cuestionar la legalidad de una privación de libertad prolongada sin una revisión adicional.

La acción quedó asignada al juez federal David C. Bramlette III. De acuerdo con los documentos revisados por este medio, el gobierno presentó su respuesta el 6 de abril de 2026 y desde entonces no se ha producido una decisión sobre el fondo del reclamo.

Al cumplirse un año desde el arresto, Roxana Peguero reconoció que la fecha estuvo marcada por sentimientos encontrados.

“Sentí una mezcla de tristeza, frustración y dolor. Un año es mucho tiempo para cualquier familia. Solo pido que revisen el caso de Randy con justicia, humanidad y sensibilidad, y que consideren el impacto que esta detención prolongada ha tenido en nuestras vidas”, manifestó.

La familia también solicitó asistencia a la oficina del congresista Mario Díaz-Balart para dar seguimiento a la situación ante las agencias correspondientes, aunque reconoció que cualquier gestión de ese tipo es independiente de los procedimientos judiciales actualmente en marcha.

A05AE4E0-681A-4D35-B5D9-DE26C1762ADA Fotografías de Randy Mesa antes de estar bajo custodia de ICE y desde el centro de detención en videollamada con sus familiares. COLLAGE DLA/ CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

Para Peguero, el objetivo principal es que la historia de su esposo no pase inadvertida.

“No estoy pidiendo privilegios, solo que se vea su caso con humanidad y justicia”, señaló. “Quiero que la gente entienda que estamos hablando de seres humanos, de familias reales, y que nadie debería ser olvidado mientras espera una oportunidad justa de ser escuchado”.

El expediente de Mesa Padrón se desarrolla en medio del debate sobre la duración de algunas reclusiones migratorias en Estados Unidos cuando continúan activos recursos administrativos o judiciales relacionados con la permanencia de extranjeros en el país.

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para solicitar comentarios sobre la situación de Mesa Padrón, el fundamento legal de su permanencia en un centro migratorio y el estado actual de su situación administrativa. Hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.