domingo 25  de  octubre 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Iglesia católica llama a actuar ante la delincuencia en reclutamiento infantil en México

Advierte que el país “carece de un registro de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado”.1.338 niños murieron por agresiones en 2024

Prevenir desde la escuela ayuda a evitar que niños y adolescentes caigan en manos del crimen organizado (AFP)

Prevenir desde la escuela ayuda a evitar que niños y adolescentes caigan en manos del crimen organizado (AFP)

Por Valeria Montero

CIUDAD DE MÉXICO. La Iglesia católica mexicana llamó este domingo a las autoridades y a la sociedad en general a proteger a niñas, niños y adolescentes de las presiones del crimen organizado para integrarse a sus filas, pero advirtió que se debe actuar antes de que sean reclutados por los delincuentes.

“Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita”, apuntó la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

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“Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”. añadió.

El órgano católico refirió datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la privada Universidad Iberoamericana (UIA) que indicó que en México 1.338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en 2024.

Mientras que otros 7.941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

Explicó que estas cifras la UIA las recopiló a través de fuentes oficiales y organizaciones ciudadanas para desarrollar un cuadernillo sobre reclutamiento infantil, publicado hace unos días.

Sin cifras oficiales

El citado documento advierte que las cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que “carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado”.

“Prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno y, por ello, iniciativas como la de la Universidad Iberoamericana ayudan a estudiar los mecanismos de captación”, apuntó la Iglesia católica mexicana.

Explicó que, según el reporte, el reclutamiento de un niño o un adolescente “puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza" y que las organizaciones criminales "aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro", entre otras situaciones más.

Mientras que el cuadernillo, sobre reclutamiento infantil, documenta que “incluso quienes estudian y cuentan con padres presentes pueden ser captados”.

Propuestas

*Conocer y medir el fenómeno. Contar con un registro específico e investigar los casos permitiría identificar cómo se establece el contacto, qué amenazas o engaños se utilizan y dónde se necesita intervenir. Escuchar a los propios adolescentes es indispensable para comprender los riesgos que enfrentan y orientar las políticas de prevención.

*Prevenir desde la familia, la escuela y la comunidad. Esto exige informar sobre los mecanismos de captación y ofrecer espacios seguros de convivencia, educación, arte y deporte. Las familias, como núcleo fundamental de la sociedad, necesitan orientación y respaldo para ejercer su tarea de cuidado, especialmente cuando la violencia o las amenazas rebasan sus posibilidades.

*Actuar frente al reclutamiento digital. Las plataformas deben responder ante los contenidos que buscan captar a menores de edad, transparentar sus medidas de moderación y colaborar con las autoridades para establecer mecanismos eficaces de detección y denuncia. Además, las familias necesitan herramientas para reconocer estos riesgos y saber a quién acudir.

*Proteger y acompañar a quienes ya fueron reclutados. Reconocerlos como víctimas exige ofrecerles caminos para salir de las organizaciones criminales, recibir atención y reconstruir sus proyectos de vida. Esa tarea requiere instituciones preparadas y comunidades capaces de recibirlos y acompañarlos.

La Iglesia destaca que la prevención comienza cuando la protección se hace presente en la vida cotidiana, como, por ejemplo, cuando una ausencia escolar recibe atención, una amenaza encuentra respuesta o una familia sabe que puede pedir ayuda sin quedar expuesta.

Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita. Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida”, refiere el texto.

FUENTE: Con infoirmación de EFE/Municipios

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