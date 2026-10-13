México anuncia la construcción de seis cárceles con capacidad para casi 20 mil reclusos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México anunció este martes la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en seis estados para combatir la sobrepoblación en las cárceles. Los nuevos penales tendrán capacidad para 18.480 reos. El Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum informó de la detención de 70.000 desde el inicio de su mandato hace poco más de dos años.

Sheinbaum dijo que no pueden permitir la sobrepoblación en las cárceles, "primero, por derechos humanos, a pesar que algunos creen que los detenidos no tienen derechos; y segundo, por seguridad porque la sobrepoblación también genera problemas”.

Asimismo, la mandataria sostuvo que la Secretaría de Hacienda trabaja en la manera para financiar estas cárceles. “No van a ser operados por privados como en el periodo anterior, serían operados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal o de las entidades”, dijo.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, afirmó que las nuevas instalaciones, contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, "sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo".

Las cárceles estarán ubicadas en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

De acuerdo con el anuncio gubernamental, el nuevo modelo "contempla fortalecer los procesos de reinserción social, mediante espacios destinados a educación, trabajo, capacitación para el trabajo, una vez que sean puestos en libertad, servicios de salud y actividades deportivas".

Reclusos en Sinaloa

Omar García Harfuch destacó que el primero de los centros será construido en el estado de Sinaloa, con capacidad para más de 2.000 personas, luego de los enfrentamientos registrados la semana pasada en la cárcel de Mazatlán, que dejaron 12 muertos.

"Mientras se concreta este proyecto, el Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social", señaló.

FUENTE: Con información de Europa Press/El Financiero