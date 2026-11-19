El capturado dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores junto con el expresidente de Colombia Gustavo Petro y su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023.

MIAMI .- Nicolás Maduro cumplió durante su régimen dictatorial en Venezuela un rol decisivo en la red de la de corrupción trasnacional y de las economías ilícitas globales, asegura un informe de la organización Transparencia Venezuela que registra 10 años de miles de relaciones y empresas diversas en el mundo.

El estudio fue entregado por la directora ejecutiva de la organización anticorrupción Mercedes De Freitas a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que lleva la causa penal contra Maduro y su esposa Cilia Flores por conspiración narcoterrorismo y otros delitos federales.

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De Freitas informó a su salida de la fiscalía que el informe “de ninguna manera supone evidencias determinantes para calificar de delito, eso le corresponde a la justicia”, dijo en un video publicado en la cuenta de su organización en X.

Sin embargo, abogó por que el estudio pueda ser útil en el proceso judicial a cargo de la jueza federal Analisa Torres.

10 años de investigación y documentación permitieron a Transparencia Venezuela reconstruir la súper red de corrupción, captura del Estado y redes transnacionales con 30.467 relaciones, 13.521 actores y 865 empresas.https://t.co/u5CmR23eZ4 pic.twitter.com/pDRSquRZcs — Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) November 18, 2026

Maduro y relaciones de corrupción

El informe recoge “el rol de Nicolás Maduro tanto en la red de gran corrupción transnacional como su relación con las economías ilícitas”, dijo De Freitas al resumir la investigación producto del esfuerzo en revisar testimonios, expedientes, análisis de redes y relaciones de las actuaciones de Maduro que aparece como actor principal de la red.

En una revisión general, identifica 13,521 actores, 30,467 relaciones y 865 empresas en una compleja red de corrupción y manejos oscuros.

Pero en el caso concreto de Maduro señala a 497 actores y de sus 1.297 relaciones directas, 65,15 % corresponden a personas designadas, según se informa.

Transparencia Venezuela logró establecer que entre 2013 y 2025 hubo unos 154 casos de corrupción, de los cuales 110 llegaron a tribunales de 26 países, y solamente 96 de estos reportan montos por más de 36.115 millones de dólares.

Según el informe entre las 651 personas que aparecen comprometidas se encuentran 413 banqueros, empresarios e intermediarios, y 238 funcionarios de la administración pública y de justicia.

De Freitas espera que los responsables de esta red de corrupción rindan cuentas y sean investigados en Venezuela.

FUENTE: Con información de Transparencia Venezuela, red X