viernes 13  de  noviembre 2026
INFORME

Petro habría favorecido la permanencia de Maduro en el poder tras elecciones de 2024

El Miranda Center for Democracy sostiene que la postura diplomática de Colombia contribuyó a disminuir la presión internacional sobre el régimen venezolano después de los cuestionados comicios presidenciales

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia.&nbsp;

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 

AFP
Por Santiago Perales

MIAMI.- Las decisiones diplomáticas del gobierno de Gustavo Petro tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024 contribuyeron a aliviar la presión internacional sobre Nicolás Maduro y favorecieron su permanencia en el poder, según un informe del Miranda Center for Democracy.

El estudio examina la actuación de Colombia frente a la crisis política venezolana y señala que Bogotá desempeñó un papel relevante en la normalización internacional del régimen chavista, pese a no reconocer formalmente la supuesta victoria electoral de Maduro.

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La investigación identifica tres momentos decisivos: la falta de un pronunciamiento inmediato de Petro sobre los resultados electorales, la abstención colombiana durante una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las posteriores gestiones diplomáticas emprendidas junto a Brasil y México.

Uno de los episodios ocurrió el 31 de julio de 2024, cuando la OEA sometió a votación una resolución que exigía a las autoridades venezolanas publicar los resultados electorales desglosados.

La iniciativa recibió 17 votos favorables, uno menos de los necesarios para su aprobación. Colombia y Brasil se abstuvieron, mientras México no participó en la votación. De acuerdo con el informe, el respaldo de cualquiera de esos tres países habría sido suficiente para aprobar la propuesta.

Gestiones diplomáticas bajo cuestionamiento

El Miranda Center también cuestiona el cambio de posición de Colombia, Brasil y México durante agosto de 2024, cuando los tres gobiernos pasaron de reclamar la publicación de las actas electorales a promover una verificación de los resultados.

Según los investigadores, esa modificación debilitó las exigencias internacionales de transparencia y abrió espacio a una salida diplomática que terminó beneficiando a Maduro.

El documento califica de "blanqueamiento" la combinación de llamados al diálogo y decisiones diplomáticas que, a juicio de sus autores, contribuyeron a disminuir el aislamiento internacional del chavismo.

La investigación sostiene que estas actuaciones facilitaron la continuidad del régimen sin que Colombia tuviera que reconocer oficialmente los resultados anunciados por las autoridades electorales venezolanas.

Los intereses de Colombia en Venezuela

El informe identifica tres factores que habrían influido en la postura de Petro: su cercanía ideológica con el chavismo, los intereses energéticos vinculados a las empresas estatales Ecopetrol y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y las prioridades de su política de "paz total".

Sobre este último aspecto, los investigadores destacan la influencia que Maduro habría ejercido en las negociaciones del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con el análisis, la dependencia de Bogotá respecto a la cooperación de Caracas en asuntos de seguridad y negociaciones de paz pudo condicionar las decisiones diplomáticas colombianas frente a la crisis venezolana.

No obstante, el centro de estudios aclara que las actuaciones examinadas no necesariamente respondieron a un plan coordinado para garantizar la continuidad de Maduro, sino a una orientación política cuyos efectos terminaron favoreciendo al régimen.

El documento también señala que los frecuentes cambios en la Cancillería colombiana, con cuatro titulares en menos de tres años, dificultaron la aplicación de una política exterior consistente hacia Venezuela.

La investigación abarca el período iniciado con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas en 2022 y se extiende hasta la operación estadounidense del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

El análisis concluye que la actuación del gobierno colombiano contribuyó a reducir los costos diplomáticos que enfrentaba Maduro tras las denuncias de fraude electoral, en un momento de creciente presión internacional sobre el régimen venezolano.

FUENTE: Revista Semana / Miranda Center for Democracy

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