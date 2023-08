Nicolás Maduro y Nicolás Petro conectados en corrupción

El presidente colombiano Gustavo Petro se “perdió” por veinticuatro horas durante su reciente visita a la ciudad de Belem do Pará en Brasil. La conducta errática de Gustavo Petro que era una anecdótica excentricidad antes de convertirse en mandatario de Colombia, es ahora un asunto de Estado.

*****

Al día siguiente, el 09AGO23, Petro debía asistir a la reunión de los mandatarios de TCA con sus pares de otros países e invitados especiales. El colombiano fue reemplazado por su canciller Alvaro Leyva durante la sesión de trabajo. Petro no se presentó al lugar donde sería tomada la “foto de familia” de ese día y su viaje de regreso a Bogotá donde le esperaba el presidente suizo Alain Berset fue suspendido alegando razones meteorológicas. Petro reapareció al día siguiente en Belem y sus allegados justificaban su ausencia contando que había dedicado el día anterior a mantenerse en contacto con Bogotá por sucesos políticos que ocurrían en la capital colombiana.

Durante su año de gobierno Petro ha evidenciado extrañas ausencia, permanentes sus fallas a la agenda e impuntualidad en eventos internacionales de alta notoriedad. El hecho más reciente está relacionado con Venezuela. Tras la decisión de solicitarle la renuncia a su exjefe de campaña y embajador en Caracas, Armando Benedetti, Petro solicitó el beneplácito para enviar como nuevo embajador ante Nicolás Maduro a su antiguo empleado Milton Rengifo Hernández y el 25JUL23 fue emitido el decreto respectivo. Rengifo llegó el 09AGO23 a Caracas para asumir su cargo pero Petro no lo había juramentado por lo cual, para cumplir extremos legales colombianos y poder ser incorporado en nómina, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela debió ser juramentado por quien estaba como Encargado de Negocios desde la salida de Benedetti, el diplomático Germán Castañeda.

*****

La corrupción en la campaña electoral del actual presidente de Colombia está conectada con el gobierno de facto de Nicolás Maduro.

El 03AGO23 el fiscal Mario Burgos presentó, en una sesión judicial transmitida en vivo, los elementos para la acusación contra Nicolas Petro Burgos y Day Vásquez por lavado de dinero asociado a la campaña presidencial del actual mandatario colombiano. El hijo de Gustavo Petro y su todavía esposa habían, al momento de ser imputados dos días antes, declararon que colaborarían con la Fiscalía aportando información sobre el esquema de financiamiento ilegal de dinero negro que ingresó a la campaña de Gustavo Petro, padre y suegro de los acusados y delatores. El hijo de Petro confesó haber recaudado dinero negro, haberse embolsillado parte de grandes aportes de dinero negro y financiado actividades de campaña con esos recursos no declarados a las autoridades.

De las delaciones del hijo del Presidente y de su ahora expareja, la Fiscalía colombiana elaboró un esquema de “relaciones de los indiciados” que muestra a 26 personas señaladas por los indiciados, entre las cuales se encuentra la actual esposa de Gustavo Petro y primera dama de Colombia Verónica Alcocer y su primo Mario Fernández Alcocer; Armando Benedetti exembajador de Petro ante Maduro; Laura Sarabia exjefa del gabinete presidencial de Petro; varios exministros del gobierno Petro, reconocidos miembros de clanes mafiosos de la costa Caribe colombiana entre otros. Uno de los nombres aportados a la Fiscalía por Nicolás Petro y Day Vásquez conecta el financiamiento negro de la campaña de Gustavo Petro con Nicolás Maduro. Se trata de un amigo personal de Nicolás Petro: Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar. Político costeño de izquierda, exmiembro de la Unión Patriótica, vinculado a Gustavo Petro y a su hijo Nicolás desde una década atrás, importante operador de las campañas electorales de Gustavo Petro en 2018 y 2022 y quien formó parte del “equipo de empalme” del presidente electo con el gobierno de Iván Duque. La página de Rodrigo Ramírez en Facebook es un álbum de sus fotografías junto Gustavo y Nicolás Petro a lo largo de una década en decenas de eventos políticos y familiares.

Según el fiscal Burgos, estas 26 personas conectadas con Nicolás Petro y su esposa, constituyeron un “circulo vicioso” que “se conformó con un fin”, “inyectar capital a la campaña” de Gustavo Petro.

*****

Gustavo Petro tomó posesión de la Presidencia de Colombia el 07AGO22, el 11AGO22 anunció el envío de su jefe de campaña Armando Benedetti como Embajador ante Maduro y el 24AGO22 lo juramentó en el Palacio de Nariño. El 28AGO22 ya el nuevo Embajador llegaba a Caracas para presentar credenciales a Maduro y reunirse con los altos jerarcas del régimen. Los usuales lentos procesos diplomáticos no aplicaban ante el deseo de Petro para restablecer relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana.

Benedetti regresó a Colombia dos días después de su primer encuentro con Maduro. En numerosas entrevistas daría muestra de la alta importancia que el nuevo gobierno colombiano le otorgaba a la empresa estatal venezolana Monómero Colombo Venezolanos, basada en Barranquilla, justamente en la zona de influencia política de Benedetti y Nicolás Petro. El gobierno colombiano procedería a desconocer la junta directiva de Monómeros designada por el gobierno interino de Juan Guaidó, entregaría la empresa a Maduro, comenzaría negociaciones para la compra de la empresa y adelantaría la adquisición de fertilizantes procedentes de Venezuela, anunció Benedetti. Mientras Benedetti apuraba las gestiones para que Maduro tomara control de Monómeros, el hijo de Petro organizaba con su esposa una operación para tomar el control de la empresa. Según la transcripción de comunicaciones chat entre Petro Burgos y Day Vásquez, suministradas por ella a la la Fiscalía y publicadas por la revista Semana el 06MAR23, el hijo presidencial antes de la toma de posesión de su padre ya había mencionado a la empresa Monómeros. “Esto es para una vaina grande que vamos a manejar” le escribió Nicolás Petro a su esposa el 28JUN22, apenas una semana después de las elecciones que dieron ganador a su padre.

*****

Inmediatamente después de la primera reunión de Maduro y Benedetti el 29AGO22, la dictadura comenzó a concretar los pasos para tomar control de la empresa Monómeros. La composición de la nueva Junta Directiva de Monómeros fue decidida en Caracas el 05SEP22 por “la Asamblea de Accionistas”, es decir por la empresa estatal Pequiven, controlada por Maduro. El 09SEP22 fue presentada para su registro en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Tratándose de una empresa de capital venezolana que el chavismo reclamaba por recuperar su control, llamó la atención que la Directiva designada por Maduro tenía entre los cinco miembros principales a dos ciudadanos colombianos: Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar y Cristóbal Padilla Tejeda. “Portafolio”, la publicación colombiana dedicada a los negocios, informó en su edición del 21SEP22 que Ramírez y Padilla actuaban como “delegados del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la junta de la empresa”.

Maduro designó en la junta directiva de Monómeros a un socio del hijo del presidente Petro ahora señalado por formar parte del círculo de Nicolás Petro para lavar dinero negro.

El 19SEP22, el entonces Embajador de Maduro en Bogotá, Félix Plasencia, firmó con el superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, un acuerdo mediante el cual Colombia devolvía Monómeros al régimen chavista y reconocía la junta directiva designada por Maduro. Al día siguiente, el 20SEP22, llegó a Barranquilla el equipo enviado por Maduro para tomar posesión de la empresa, encabezado por el coronel Pedro Rafael Tellechea, quien actuaba en ese entonces como presidente de Pequiven y quien desde el 06ENE23 es presidente de la estatal Pdvsa controlada por Maduro. El amigo de Nicolas Petro, Rodrigo Ramírez, estuvo acompañando al enviado de Maduro en su estadía en Barranquilla y fue uno de los oradores en el acto que Tellechea realizó en la sede de Monómeros ante los empleados. Desde entonces, Ramírez se habría mantenido activo en la administración de la empresa venezolana.

*****

El Grupo de Puebla, la organización VIP de la izquierda continental, emitió el 31JUL23 un comunicado, seguramente redactado por su miembro fundador Ernesto Samperi Pizano, según el cual la detención de Nicolás Petro y su esposa “se trata de una actuación sin fundamento jurídico por parte del Fiscal Barbosa, que se sustenta en fines políticos orientados a dificultar la acción del Gobierno en Colombia y a dañar la reputación del presidente Gustavo Petro a nivel internacional”. Luego del pronunciamiento se produjeron dos hechos que dieron al traste con la defensa del Grupo de Puebla a su socio Gustavo Petro: el hijo del Presidente colombiano reconoció los delitos que se le imputan y, se hizo público los resultados de una investigación de inteligencia militar colombiana según la cual la guerrilla del ELN, cuya cúpula dirigente se encuentra en Venezuela, planeaba asesinar a un grupo de personalidades con cargos oficiales, entre ellos el fiscal Francisco Barbosa y la lideresa política y senadora María Fernanda Cabal.

El Grupo de Puebla tiene entre sus líderes con los ex mandatarios de Brasil, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Uruguay y España Dilma Rousseff, Evo Morales, Ernesto Samper, Leonel Fernández, Pepe Mujica y José Rodríguez Zapatero, los presidentes de Brasil y Argentina y Bolivia Lula da Silva, Alberto Fernández y Luis Arce, el alto jerarca chavista Jorge Rodríguez, la canciller mexicana Alicia Barcena,.. todos ellos firmaron defendiendo la inocencia de Nicolás Petro quien después confesó sus crímenes…

*****

Un evento que Lula da Silva conceptualizó como importante para su nueva proyección internacional, resultó en un fracaso. Lula convocó a los mandatarios de los ocho países integrantes del Tratado de Cooperación Amazónica con el propósito de reactivas la organización del tratado, firmar un acuerdo de alto impacto propagandístico sobre la conservación de la Amazonía, y dar muestras de un liderazgo regional que en realidad no detenta. De los mandatarios convocados por Lula sólo asistieron el colombiano Gustavo Petro, el boliviano Luis Arce y la peruana Dina Boluarte. Nicolás Maduro dejó plantado a su compañero Lula, alegando otitis y haciéndose representar por su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ecuador y Surinam enviaron a sus cancilleres Gustavo Manrique Miranda y Albert Ramdin, mientras Guyana fue representada por su primer ministro Mark Anthony Phillips.

Por cierto, como parte de la campaña organizada por varios gobiernos encabezados por México y Brasil para descalificar a la OEA, Lula extendió invitación al primer ministro de la caribeña San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en su condición de presidente de la CELAC, la organización continental controlada por el castrochavismo y que excluye a EEUU y Canadá. El Secretario General de la OEA Luis Almagro no estuvo presente en Belem do Pará. Este Informe solicitó reiteradamente una posición de la oficina de prensa de la OEA sobre la participación en la reunión amazónica pero dicha dependencia no atendió los pedidos de información.

*****

Por cierto, las fuerzas aéreas de Brasil, Colombia y Perú realizaron un ejercicio conjunto denominado Amazonas II desde la triple frontera amazónica de Tabatinga (Brasil) - Leticia (Colombia) e Iquitos (Perú). Dos decenas de militares y aeronaves de los tres países participaron en una serie de ejercicios de guerra aérea orientados a ejercitar la coordinación para el control del espacio aéreo en la Amazonía. Las tres fuerzas aéreas se proponen establecer procedimientos entre sus respectivos comandos de operaciones aéreas para intercambiar información y operar conjuntamente contra vuelos ilícitos que crucen las respectivas fronteras.

residentes de Brasil y Colombia junto a Dina Boluarte, mandataria de Perú; Luis Arce, presidente de Bolivia, los cancilleres de Ecuador, Gustavo Manrique Miranda, y Surinam, Albert Ramdin; y el Ministro de Guyana, Mark Anthony Phillips.

*****

El 09AGO23 fue asesinado en Quito el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Enfrentado con el gobierno izquierdista de Rafael Correa por sus denuncias de corrupción, el asesinato de Villavicencio es la más reciente muestra de la extensión de la violencia asociada con los narconegocios que ha tomado control del funcionamiento económico y político de las sociedades del Continente. El dinero negro infiltró la economía, la política y el ejercicio del poder en Latinoamérica.