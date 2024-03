Informe Otálvora: Votaciones en Venezuela camino a ser desconocidas

Las candidaturas “opositoras” aceptadas por las autoridades electorales del régimen fueron preseleccionadas por los altos jerarcas del régimen. Según múltiples testigos directos de los hechos, entre los “negociadores” de la oposición y sus contrapartes de régimen se cruzaban los listados con los nombres de los candidatos aceptables. La neutralización de María Corina Machado era parte central de la trama y ahora la lideresa se encuentra amenazada de ser encarcelada con acusaciones de terrorismo y de magnicidio.

La opositora María Corina Machado, quien no formaba parte de la cúpula partidista opositora, logró construir a lo largo del año 2023 desde la calle, un renovado movimiento opositor que fue orientado hacia una salida electoral. Las negociaciones de EEUU con el régimen celebradas en paralelo a las pláticas de Maduro con un grupo de partidos de la oposición, impusieron a una renuente Machado el esquema de la Casa Blanca de la “política de incentivos”, según la cual suspender la aplicación de sanciones petroleras al régimen lo convencerían de realizar elecciones transparentes, con participación de la oposición y con una observación internacional amplia. Pese al llamado “Acuerdo de Barbados” firmado por el chavismo con los negociadores opositores y promovido por EEUU que contemplaba una teórica ruta electoral, el régimen inhabilitó a Machado. Ante la imposibilidad de acceder al sistema electrónico de inscripción de candidaturas y ante los mensajes del gobierno que recibía por intermedio de los “negociadores” opositores, Machado en un acuerdo con la dirigencia opositora, propuso ser reemplazada por la académica Corina Yoris, quien también fue impedida de inscribir su postulación.

En el esquema electoral diseñado por el chavismo, el proceso de inscripción de candidaturas es vía Internet en primer lugar y sólo los partidos legalizados por el régimen cuentan con las señas para ingresar al sistema. En los últimos años el régimen ha ido interviniendo partidos, imponiendo juntas directivas, apropiándose de la personería de esas organizaciones políticas, anulando o reviviendo personerías de partidos a conveniencia. Ese esquema ha sido aplicado por el régimen incluso a partidos históricos como Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. Al momento de intentar presentar su candidatura, MCM sólo contaba con dos partidos aceptados por el régimen y que en teoría debían contar con acceso al sistema de postulaciones del consejo electoral: el partido Un Nuevo Tiempo -UNT-propiedad del gobernador del estado Zulia Manuel Rosales y, el Partido MUD suerte de comodín político creado por la oposición venezolana en 2008, sin estructura ni militancia y que sólo cuenta con una presidencia nominal en manos del diplomático Edmundo González Urrutia. La propiedad de la tarjeta de UNT es de Rosales y, la decisión sobre la tarjeta de la MUD está en manos de las diversas fuerzas políticas que en su momento crearon la alianza opositora que en estos días se denomina Plataforma Democrática.

En el cortísimo plazo para las postulaciones presidenciales, 21-25MAR24, decidido por las autoridades electorales del chavismo, los encargados por la oposición para ingresar al sistema electrónico para la postulación de la doctora Corina Yonis no pudieron tener acceso al sistema. En paralelo, operadores de partidos opositores interesados en desplazar a Machado, mantenían un activo contacto con sus enlaces del alto chavismo para obtener acceso al sistema electoral a cambio de la postulación de un “opositor” aprobado por el régimen. En algún momento del 25MAR24 el régimen autorizó la conexión al sistema electrónico al partido de Manuel Rosales quien se inscribió como candidato violando el pacto que señalaba a Corina Yoris como la candidata unitaria opositora. Rosales y otros dirigentes “opositores” habrían intentado convencer a sus socios políticos para que la tarjeta de la MUD fuera igualmente destinada al dueño del partido UNT, pero la falta de consenso llevó a que el diplomático Edmundo González Urrutia fuera inscrito como candidato. Desde la Plataforma Democrática han dejado saber que la inscripción de González, a quien en la jerga política caraqueña lo denominan “candidato tapa”, tuvo el propósito de “no perder” la tarjeta de la MUD y que sería reemplazado por un nuevo candidato. Pero ya el régimen, en la voz del cogobernante Diosdado Cabello, ha dejado saber que la candidatura de González está sujeta de aprobación y no aceptarán su reemplazo por alguien que no haya sido aceptado. Con la inscripción de Rosales y de González se completaba la coreografía diseñada por el régimen para crear la ilusión de elecciones democráticas, libres y participativas, pero la prohibición de la inscripción de Corina Yoris y las maniobras de última hora dejaron desnuda la trama incluso para tradicionales amigos extranjeros del chavismo.

El dedo del régimen indicó que su candidato opositor favorito es Manuel Rosales quien realizó un acto de proclamación de su candidatura el 27MAR24 en Maracaibo donde su partido desplegó banderas y propaganda.

En una alocución el 26MAR24, la cual no fue transmitida por ningún medio de comunicación de Venezuela, MCM afirmó "el régimen escogió a sus candidatos".

Edmundo González Urrutia es un diplomático venezolano de filiación socialcristiana, autor de textos sobre relaciones internacionales, quien ejerció como Embajador ante los gobiernos de Argentina y Argelia en los años noventa. Fue el Director de Política Internacional del Ministerio de Exteriores durante el segundo gobierno de Rafael Caldera. Se desempeñó entre 2009 y 2014 como responsable de las relaciones internacionales de la alianza opositora reunida en la Mesa de la Unidad Democrática bajo la conducción de Ramón Guillermo Aveledo. González ha sido el coordinador del Grupo Avila, formado por especialistas en relaciones internacionales, cobijado por la alemana Fundación Konrad Adenauer, que realiza semanales encuentros de debate político. Este Informe consultó a González Urrutia sobre su candidatura, pero optó por mantener silencio.

El gobierno de EEUU no ha anunciado acciones ante la violación de los acuerdos electorales por parte del régimen chavista. Preguntado por periodistas, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su rueda de prensa del 28MAR24 dijo que “las acciones que vayan en contra de la letra y el espíritu del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias. Hemos hablado de eso. Hemos hablado del hecho de que hay una licencia general [sobre petróleo y gas] que vence el próximo mes. No voy a mencionar ninguna determinación desde aquí sobre qué decisión tomaremos entonces, pero hemos sido muy claros con Maduro y sus representantes sobre lo que esperamos que tomen y cuáles podrían ser las consecuencias si no lo hacen”. “Estaremos observando las acciones de Maduro y tomando decisiones sobre cómo procederemos…”. Según diversas fuentes, en el gobierno de EEUU se debate el tema de la retomar las sanciones petroleras, total o parcialmente permitiendo que Chevron mantenga sus operaciones, voceros de think tank de Washington que operan a favor del fin de las sanciones han estado nerviosamente activos en los medios durante los últimos días, mientras un importante comprador de crudo venezolano, la Indian Oil Corp, ya anunció haber optado por suspender nuevas compras en espera de la decisión de EEUU sobre las sanciones.

El gobierno de EEUU estaría previendo el desconocimiento de los resultados electorales del 28JUL24 en Venezuela, pero por ahora se mantendrá expectante de la situación. Posiciones similares mantienen ya varios gobiernos latinoamericanos que mantienen consultas sobre el tema.

El mandatario francés, Emmanuel Macron, quien ha realizado durante los últimos dos años diversas gestiones en procura de una salida negociada entre el régimen chavista y la oposición, afirmó en Brasilia el 28MAR24 que “en el marco en el cual se están desarrollando [las votaciones en Venezuela] no se pueden considerar democráticas”. Macron fue el organizador de dos reuniones, el 11NOV22 en París y el 17JUL23 en Bruselas, donde confluyeron negociadores de la oposición venezolana, enviados de Maduro, representantes del gobierno de Noruega y de la Unión Europea, así como los presidentes izquierdistas de Colombia y Argentina, Gustavo Petro y Alberto Fernandez. Lula se unió a ese grupo en la reunión celebrada en la sede de la UE donde presionaron a la enviada de Maduro, Delcy Rodríguez, para retomar las negociaciones promovidas por Noruega y que comenzaban a retomar en paralelo voceros la Casa Blanca.

En su intervención en Brasilia, Macron afirmó que condenaba “firmemente la eliminación de un candidato de este proceso”. Dejó abierta la dudosa posibilidad de convencer a Maduro “y su sistema para reintegrar a todos los candidatos y, en seguida, crear las condiciones más transparentes de organización de esas elecciones para los observadores regionales e internacionales”. Agregó que sobre Venezuela “no nos desesperamos, pero la situación es grave y empeoró en las últimas semanas”. Las declaraciones de Macron se produjeron en una rueda de prensa conjunta con Lula da Silva en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña.

Macron arribó a Brasil el 26MAR24 y acompañado de Lula y su esposa Janja Lula, visitó la Isla de Combú en el amazónico estado Pará, participó en Río de Janeiro en la botadura de un submarino de la armada brasileña construido mediante un acuerdo con Francia y finalmente, el 28MAR24 el francés escaló la mítica pasarela del Palacio de Planalto. El “tema Venezuela” había estado presente en diversas conversaciones sostenidas con Lula en las largas horas que compartieron, reveló Macron a la prensa.

Lula da Silva, aliado político del chavismo, ha ido manifestando posiciones críticas al proceso electoral impuesto por el régimen venezolano. El 26MAR24, la cancillería brasileña emitió un comunicado afirmando que “superado el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales de Venezuela, el gobierno brasileño sigue con expectación y preocupación el desarrollo del proceso electoral en ese país. Con base en la información disponible, se observa que al candidato postulado por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, sobre la cual no hubo decisiones judiciales, se le impidió registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados. Hasta la fecha, el impedimento no ha sido objeto de ninguna explicación oficial”. La cancillería de la dictadura venezolana emitió inmediatamente un comunicado achacando el texto a la cancillería de Itamaraty y salvando la responsabilidad de Lula. Emisarios del régimen entraron en contacto con el Palacio de Planalto para manifestar el malestar por el comunicado y transmitir falsas explicaciones para el veto a la candidata opositora. El contenido del comunicado de Itamaraty fue enviado a Maduro previo a su pública divulgación mientras la embajadora de Lula en Caracas. Glivania de Oliveira, sostenía contactos con la cancillería chavista.

Previamente el propio Lula quien no es precisamente un simpatizante de la oposición venezolana, había recomendado en tono casi irónico que ante su inhabilitación MCM designara a un reemplazo que la representara. MCM al final hizo lo que el brasileño había recomendado pero el chavismo no permitió la inscripción de la candidatura. El 28MAR24 en su rueda de prensa junto a Macrón, el histórico aliado del chavismo Lula da Silva afirmó que había quedado “sorprendido” ante el impedimento para registrar la candidatura que reemplazaba a MCM. “Creí que era una paso importante la designación de una sucesora, ahora, es grave que la candidata [Yoris] no pudo ser registrada. Ella no estaba prohibida por la justicia. Creo que ella se dirigió al lugar, intentó usar el computador y no consiguió entrar” fue la descripción que hizo Lula de la tramoya chavista. “El dato concreto es que no tiene explicación jurídica o política que usted prohíba que un adversario político sea candidato presidencial”. Lula se quejó porque Nicolás Maduro, durante un encuentro sostenido en San Vicente y las Granadinas el 01MAR24 le había prometido que permitiría que la oposición participara en las elecciones. Lula no se dispone a romper con el chavismo su aliado natural, por ahora junto a Macron se proponen activar contactos internacionales en procura de improbables cambios en las condiciones electorales en Venezuela.

En un mensaje en X del 29MAR24, ante las críticas recibidas de Lula así como del colombiano Gustavo Petro y el expresidente uruguayo José Pepe Mujica sobre el veto a candidatos opositores, el alto jerarca del régimen Jorge Rodríguez les respondió: “no nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones x donde les quepan”…

En Brasilia, los representantes diplomáticos de Maduro solicitaron una reunión con Lula. La decisión de Lula fue no recibir personalmente al embajador chavista y direccionarlo a su asesor y principal operador internacional, Celso Amorim.

Lula se ha abstenido de visitar Venezuela desde que retornó a la Presidencia de Brasil el 01ENE23. En mentideros de Brasilia se comenta que la muy influyente y nueva esposa de Lula, Janja de Lula da Silva, se muestra poco amiga del régimen chavista. Se recuerda que el 01ENE23, durante la ceremonia de saludo de las delegaciones asistentes a la toma de posesión de Lula, Janja estuvo todo el tiempo al lado de su marido y atenta a cada uno de los invitados que se acercaban al besamanos. Pero ella decidió dar la espalda y hablar con Lu Alckmin, la esposa del vicepresidente, en el momento cuando Jorge Rodríguez, el enviado de Maduro al evento, saludaba y posaba con Lula.

CELAC, el organismo que reúne a todos los gobiernos del continente excluyendo a EEUU y Canadá, comenzó a vivir una crisis por la marcada tendencia izquierdista de su agenda. Varios gobiernos que forman parte de CELAC emitieron un comunicado el 19MAR24 distanciándose de las posiciones que la actual presidenta del organismo, la izquierdista hondureña Xiomara Castro, ha emitido en calidad de cabeza del organismo.

Los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay protestaron por la emisión de comunicados y mensajes en redes sociales por parte de la presidenta de Honduras en su condición de presidenta pro témpore del CELAC. La lista de gobiernos firmantes reclama que Castro, quien gobierna en abierta cooperación con su marido Manuel Zelaya, ha estado emitiendo opiniones sobre temas internacionales sin consultar a los países miembros y rompiendo la regla del consenso como mecanismo de aprobación.

Sobre tres temas específicos se habría pronunciado Castro sin consultar a los países miembros de CELAC. El 15MAR24, Castro remitió al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, una comunicación en nombre de CELAC, sobre la situación en Gaza. En la carta, Castro en nombre de CELAC “condena la incursión militar de Israel en la Franja de Gaza” y asocia la situación palestina con “el holocausto de la Segunda Guerra Mundial”. Esa posición no es compartida por los gobiernos que emitieron la queja contra la presidenta hondureña que se adjudicó vocerías que no le corresponden. Durante la cumbre de CELAC en la cual fue designada Castro, celebrada el 01-02MAR24 en San Vicente y Granadinas, el tema de Gaza produjo una pública confrontación de posiciones que impidió la emisión de una declaración conjunta sobre la situación en Gaza. Brasil y otros gobiernos de izquierda abiertamente antisraelíes emitieron un comunicado en el contexto de la cumbre de CELAC pero sin el consenso necesario.

También el 15MAR24, Xiomara Castro hizo pública una comunicación dirigida a los mandatarios de la CELAC en la cual en su condición de presidenta del organismo exige que los gobiernos de la región rechacen “una acción militar” en Haití. Esa posición, a juicio de los gobiernos firmantes del comunicado del 19MAR24, “no es procedente pues no refleja una posición consensuada de la CELAC”.

El 18MAR24, Castro en su condición de Presidenta Pro Témpore de la CELAC, envió “un mensaje de felicitación al Presidente Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia”. Los gobiernos que protestan contra las declaraciones de Castro aclararon que el mensaje a Putin “debe entenderse exclusivamente como una declaración realizada en su condición de Presidenta de Honduras, y no en su condición de representante de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC”.

Cuando la CELAC fue creada en 2010 nació con el abierto objetivo de servir de foro de confrontación contra EEUU y para progresivamente reducir el espacio de acción de la OEA. La presencia en el nuevo foro continental de la dictadura cubana, que se niega a reintegrarse a la OEA, dejaba saber el sentido de la iniciativa.

La ola izquierdista de la época llevó a que gobiernos de derecha se incorporaran a regañadientes al naciente foro e incluso, en un acto de amplitud por parte del castrochavismo, la primera presidencia del organismo estuvo en manos de Sebastián Piñera de Chile. La segunda presidencia fue entregada a Raúl Castro. Los últimos presidentes de CELAC han sido Salvador Sánchez de El Salvador, Evo Morales de Bolivia, Andres López Obrador de México, Alberto Fernandez de Argentina, el “camarada” Ralph Gonsalves de San Vicente y las Granadinas. Actualmente la ejerce Xiomara Castro de Honduras y ya está decidido que el colombiano Gustavo Petro la asuma en 2025. La presidencia de CELAC se mantiene en manos de la izquierda continental con un creciente tutelaje por parte de la cancillería cubana.

