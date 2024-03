Informe Otálvora: EEUU reconoce fracaso de política hacia Venezuela

Un alto oficial del gobierno de EEUU reconoció el fracaso de la política de “incentivos” a favor del régimen chavista a cambio de la realización de elecciones democráticas en Venezuela. La actual política hacia Venezuela, diseñada por el equipo de la Casa Blanca concentrado en el Consejo de Seguridad Nacional, quedó en evidencia ante el incumplimiento de los acuerdos negociados con el chavismo por EEUU y por la oposición venezolana para una “ruta electoral”. Pero el poderoso lobby petrolero en Washington pareciera imponerse y la administración Biden se muestra dubitativa, no habla de reestablecer sanciones petroleras y no fija una posición clara sobre el apoyo a la candidatura de María Corina Machado.

El embajador Brian A. Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dictó una conferencia y respondió preguntas de Eric Farnsworth, el 07MAR24, en un foro organizado por Americas Society/Council of the Americas en Washington. Según Nichols, la política de “incentivos”, es decir el suavizar las sanciones impuestas a empresas estatales venezolanas, surgió de una evaluación según la cual “el statu quo era malo para EEUU, bueno para nuestros adversarios y no hacía avanzar la causa de la democracia en Venezuela”. No aclaró a que “statu quo” se refería.

Con la palabra “transgresiones” el diplomático estadounidense se refirió a las violaciones del régimen chavista a los acuerdos de Barbados, al impedir la participación de María Corina Machado, convocar a apresuradas y dudosas votaciones presidenciales para el 28JUL24 y continuar con una ola de represión política y encarcelamiento de líderes y personalidades opositoras. “Creo que tenemos que dejar muy claro que los incentivos que nosotros y otros en la comunidad internacional hemos colocado sobre la mesa para incentivar unas elecciones competitivas en Venezuela no han sido suficientes para motivar las reformas y la apertura que el lado de Maduro cree que pondrían en riesgo su gobierno o su gobernanza”, afirmó Nichols.

Interrogado por Eric Farnsworth sobre que hará EEUU ante el fracaso de los incentivos, Nichols ofreció lacónicas respuestas: “no queremos prejuzgar cómo serán las cosas” [las “votaciones” convocadas por el régimen], “seguimos comprometidos en apoyar el proceso democrático junto con otros miembros de la comunidad internacional” y “seguiremos las indicaciones de la oposición democrática en Venezuela sobre el camino a seguir”. La sensación transmitida por Nichols fue la de una política exterior sin guía y en espera de “buenos oficios” de algún amigo latinoamericano al estilo de Lula da Silva o Gustavo Petro.

A principios del mes de febrero, Juan González quien para la fecha ocupaba el cargo de director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, asesor del presidente Biden y operador internacional del gobierno de EEUU incluyendo como negociador con Maduro, afirmó en reiteradas ocasiones que para EEUU “lo que nos importa es el proceso, no el candidato”. La última vez que lo dijo fue el 05FEB24 en declaraciones ofrecidas en Bogotá a un pequeño grupo de periodistas incluyendo a la corresponsal de Bloomberg. Ese día González y el segundo a bordo en el Consejo de Seguridad Nacional, Jon Finer, habían visitado a Petro para, entre otros temas, pedirle que sirviera de puente con Maduro. La frase de González denotó una falta de compromiso de la administración Biden con MCM quien fuera electa masivamente como candidata opositora en Venezuela para las hipotéticas elecciones presidenciales. La embajada de EEUU en Colombia intentó relativizar la afirmación de González publicando trozos de la entrevista en la cual se había referido positivamente a MCM. La Casa Blanca anunció el 13FEB24 la salida de González del gobierno en lo que pareció una típica acción de alfil sacrificado, pero la dubitativa posición de González sobre MCM pareciera que se mantiene en las alturas del gobierno de EEUU.

El reemplazo de González es Daniel Erikson quien se ha desempeñado durante el gobierno Biden como subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Defensa. Si bien su más reciente destino lo relaciona con el mundo militar, Erikson al igual que el asesor de Seguridad Nacional Jack Sullivan, el secretario d Estado Antony Blinken y su antecesor González, proceden de una camada de funcionarios que actuaron durante el gobierno de Barack Obama, asistieron al vicepresidente Joe Biden y, entre otras misiones, participaron en la política de restablecimiento de relaciones con la dictadura cubana.

El 08MAR24 este Informe consultó a la Casa Blanca, por segunda vez en dos semanas, sobre la fecha en la cual Erikson reemplazará a González, tras una inusualmente larga espera. Fuentes oficiales afirmaron al Informe Otálvora que no disponían aún la fecha para el cambio en el cargo de director para el Hemisferio Occidental, aunque en mentideros de Washington se estima que se producirá alrededor del 15MAR24. Dado que el “tema Venezuela” se está dirigiendo directamente desde la Casa Blanca, existen expectativas sobre eventuales cambios de orientación o de ejecución con la llegada de Erikson.

*****

Mientras el gobierno de EEUU pareciera paralizado ante el proceso político en Venezuela, la empresa estadounidense Chevron, principal aliada petrolera de la dictadura venezolana y beneficiaria de la política de “incentivos”, dejaba saber que trabaja bajo el supuesto de que no serán reimpuestas las sanciones.

El 06MAR24 la empresa Chevron hizo público el inicio de operaciones de perforación de nuevos pozos en el área de la Faja del Orinoco donde la estadounidense es socia de la estatal PDVSA. El plan de Chevron es perforar 30 nuevos pozos en el plazo de un año para “impulsar la producción en medio de circunstancias geopolíticas desafiantes”. Los planes de Chevron, negociados con el chavismo desde el 2022, sólo son posibles si el gobierno de EEUU no reimpone las sanciones petroleras al régimen chavista pese a las violaciones de los acuerdos para unas elecciones democráticas.

El 30ENE24 el Departamento de Estado emitió un comunicado informado que “a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, EEUU no renovará la licencia 44 cuando expire el 18 de abril de 2024”. La licencia 44 del Departamento del Tesoro es de carácter genérico y permite que ciudadanos estadounidenses y empresas estadounidenses o con presencia en EEUU, hagan negocios en petróleo y gas con la dictadura venezolana. Pero Chevron no depende de esa licencia para continuar operando en Venezuela y permitir al régimen exportar legalmente crecientes cuotas de crudo, ya que esta empresa logró la emisión de una autorización particular, la Licencia 41 del 26NOV22, que autoriza y condiciona la actividad de la empresa en Venezuela.

La revelación por la propia Chevron, tras el anuncio de la fecha de las “votaciones” presidenciales, sobre la expansión de sus operaciones en Venezuela en sociedad con el régimen chavista, supone que la empresa está invirtiendo bajo la presunción de que la Casa Blanca no reimpondrá la sanción petrolera a Maduro y que la licencia que la favorece será renovada a mediados del 2024.

Juan González, antes de “renunciar” al cargo, había afirmado en Bogotá que las “licencias específicas como la de Chevron” serían “consideradas por separado” de la Licencia 44 que expirará el 18ABR24.

*****

El Informe Otálvora completa diez años en las páginas de Diario Las Américas. Ideado en 2006 para la naciente edición dominical del diario “El Nuevo País” de Caracas donde circuló hasta 2010, el Informe Otálvora encontró refugio en las páginas del veterano medio en español de Miami. El Diario Las Américas, en el año 2014, vivía un importante proceso de aggiornamento impulsado por Nelson J. Mezerhane quien recientemente lo había adquirido.

La primera edición del Informe Otálvora en Diario Las Américas circuló el 23MAR14. Para la fecha aún no comenzaba en Brasil el proceso de investigación, después conocido como la “Operação Lava Jato”, que dejó al descubierto el esquema de corrupción diseñado por empresarios de la construcción de ese país, con la activa participación de poderosos políticos y que alcanzó a numerosos países de la región. Pero el título de la columna, “Negocios de Lula”, ya dejaba saber lo que pronto sería tema común: la conexión de entonces expresidente Lula da Silva con la empresa constructora Odebrecht.

*****

El Informe Otálvora del 23MAR14 informaba:

Desde que terminó su mandato presidencial el 31DIC10, Lula da Silva ha congeniado roles de cabeza visible del izquierdista Foro de São Paulo, embajador no oficial y “consejero” de la presidente Dilma Rousseff y, representante de grandes empresas. Su “Instituto Lula”, situado en la capital paulista, opera como un verdadero centro de poder en Brasil mientras su firma, “LILS Palestras, Eventos e Publicaçoes”, administrar los ingresos como “conferencista”. Sus viajes fuera de Brasil suelen ser breves, movilizándose desde São Paulo en aeronaves propiedad de empresas brasileñas para las cuales cumple tareas de lobby. En sus periplos realiza conferencias, reuniones con altos funcionarios del país visitado y actividades políticas con organizaciones de izquierda locales.

El cobro de deudas del gobierno de Venezuela con empresas brasileñas también habría sido parte de las tareas de Lula. En la noche del 02JUN11, procedente de Cuba, Lula visitó a Chávez acompañado del presidente del Consejo Administrativo de Odebrecht, Emilio Odebrecht. El gobierno venezolano mantenía (¡y mantiene¡) una milmillonaria deuda con la constructora Odebrecht. La visita de Lula al palacio presidencial de Miraflores coincidió con el pago de parte de lo adeudado, según varias fuentes. Esa noche, también, Chávez asignó a Odebrecht un nuevo contrato por US$ 4.000 millones. Odebrecht entró a operar privilegiadamente en Venezuela de la mano del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, quien la recomendara a Chávez. Después, la empresa apalancó su presencia en Venezuela basándose en la relación de Lula con el régimen venezolano”. Hasta aquí la cita del Informe Otálvora de marzo de 2014.

*****

En 2016 Odebrecht se declaró culpable, ante un tribunal federal de EEUU, de prácticas de sobornos para ganar contratos públicos en Brasil. Hoy en día la empresa Odebrecht cambió de nombre en un esfuerzo desesperado por lavar la cara

En 2018, Lula fue encarcelado tras ser condenado en dos instancias judiciales por recibir regalos de empresas constructoras a cambio de contratos de la petrolera estatal Petrobras. Hoy en día Lula da Silva es nuevamente presidente de su país luego que el Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2021, mediante una seguidilla de decisiones de dudosa legalidad, blanquearan la ficha del expresidiario al dejar sin efecto los procesos y varias sentencias por corrupción consecuencia de las investigaciones policiales en la Operación Lava Jato.

*****

