Inicia Seminario virtual Gobernanza global y crecimiento en libertad".

El evento anual es una colaboración entre La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y el Miami Dade College y presenta un programa multinacional de estudios, impulsado por la Cátedra Mezerhane, enfocado en Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, que también cuenta con el aval del Instituto Atlántico de Gobierno, presidido por José María Aznar, expresidente de Gobierno de España.

El Seminario se enfoca en “abordar el conocimiento y análisis crítico, desde una visión antropológica renovada y consistente con los valores occidentales, de los temas de la agenda mundial contemporánea y las tendencias o ideas que pugnan y buscan situarse como repartidoras supremas del orden global y planetario en emergencia”.

Entre los ejes centrales se analizó como surgen tendencias que en la actual Era Digital y de la Inteligencia Artificial (IA) que comienzan a cristalizar como elementos culturales y normativos, dentro de un Orden Post Pandemia que afecta incluso a las raíces de Occidente e inciden directamente sobre la experiencia de la democracia y las libertades.

El grupo IDEA sostiene que “Hay muchas batallas que dar por la libertad. De donde – como lo ha afirmado el expresidente José María Aznar en el Seminario inaugural – jornadas de reflexión sobre la gobernanza global son extraordinariamente importantes. Son el nicho indispensable para establecer caminos, ideas y luces, para intentar salir de algunos de los problemas que hoy tenemos que afrontar y con urgencia”

En la apertura, la presidenta del Miami Dade College (MDC), Madeline Pumariega dijo: “Esto marca la tercera conferencia para hablar de la libertad sobre todo hoy que parece tan frágil en América Latina. MDC es la universidad de la democracia. Deseo que sigamos en esta lucha amiga”

Nelson J. Mezerhane G, editor de DIARIO LAS AMERICAS, agradeció a “todos los catedráticos y expresidentes que nos acompañan, a todos los expositores” y mostró “preocupación con el destino de América Latina” debido al “desorden de los poderes en el mundo con la irrupción de la inteligencia artificial que pone en duda el destino de la democracia”

En la primera jornada, moderada por el jurista, político y escritor venezolano, Asdrúbal Aguiar Aranguren, el expresidente Aznar advirtió que “vivimos la revolución tecnológica mas grande en la historia de la humanidad. Fenómeno que ha sido disruptivo, que se ha producido a una velocidad de vértigo y ha traído transformación. Y ahora no estamos hablando de la existencia de las redes sociales, de una economía o acciones basadas en el conocimiento de los datos. El ser humano ha creado maquinas capaces de razonar por si mismas. Esto tiene aspectos muy positivos, pero tiene otros extraordinariamente críticos”

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una de las tecnologías más disruptivas y transformadoras de nuestro tiempo. Su crecimiento exponencial ha abierto un mundo de posibilidades en diversos campos, desde la medicina y la educación hasta el transporte y la industria. Sin embargo, junto con el rápido avance de la IA surgen retos y desafíos que plantean importantes interrogantes sobre la preservación de nuestros valores democráticos.

En su intervención, el político español destacó que hay un ámbito de la libertad individual que ha sido muy afectada por este proceso. “Cuando la privacidad muere desparece una parte de nuestra libertad” e hizo énfasis en el peligro que puede representar en el desarrollo de armamentos en el mundo.

De hecho, uno de los principales desafíos de la IA es la presencia de sesgos y discriminación en los algoritmos. Los sistemas de IA aprenden de los datos con los que son entrenados, lo que significa que, si los datos contienen sesgos o prejuicios, la IA puede perpetuar y amplificar estas desigualdades.

“El dialogo entre los seres humanos y las maquinas será determinante en un futuro” sostuvo y alertó sobre el cuidado a tener con China: “Vivimos en un mundo de una gran competencia geoestratégica, competitivo, el peligro de China hoy tiene unas características distintas somo la supremacía tecnológica y el implemento de influencias. Debería solucionarse con un camino de coexistencia y no de confrontación esto haría que los factores económicos se complementen y sean útiles en el desarrollo de la humanidad. Yo espero que la confrontación sea evitable”

De igual manera sugirió que “todos los países tienen que dedicar tiempo a la reflexión y al pensamiento ¿Qué podemos hacer en este momento? ¿Qué ambiciones podemos tener y como la vamos a conseguir? Para ello es indispensable un sistema de valores”

En su presentación aclaró que “Los regímenes totalitarios no son superiores en ningún ámbito a los sistemas democráticos, aunque hay algunos de estos sistemas democráticos que han perdido el rumbo por falta de ideas” antes de concluir que “Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras libertades para crear democracias fuertes”

El historiador y analista español Florentino Portero, criticó fuertemente la carencia de liderazgo de los EEUU: “No nos fiamos de ellos y tenemos a China. En realidad, ellos no tienen muy claro cómo enfrentar a China ni como interactuar con otros pases. EEUU tiene que reencontrarse a si mismo, si no la situación es un regalo para China y esto no es prudente. China es la gran ganadora de la guerra de Ucrania. Nos acercamos a un nuevo paradigma.

En referencia a la intervención de Aznar, Portero sostuvo que una confrontación es de muy alto riesgo pues podría existir un encontronazo abierto. “Tenemos que reordenar nuestros nuevos viejos valores. Es importante contener la tendencia a la dispersión y entender como es la democracia en un espacio digitalizado”.

Aguiar recalcó que hay una verdadera crisis de la modernidad y “EEUU ha abandonado el patrimonio intelectual” e instó a que la democracia debe conciliarse con la cuarta revolución industrial. Esto es un desafío a la imaginación.

Entretanto, el profesor Miguel Ángel Martínez, en su ponencia “América latina: integración y dependencia del eje pacífico” volvió a criticar la metamorfosis del liderazgo regional a partir de “tendencias que preocupan y son esa especie de abandono con unos EEUU retraídos que ya no son la gran vanguardia o protección de la cultura occidental” y que facilita que potencias autoritarias como China y Rusia están resurgiendo y posicionándose. De igual manera mencionó el lastre que significan el crimen organizado y el narcotráfico en la realidad suramericana.

El catedrático Vladimiro Mujica defendió la enseñanza de los valores: “Hemos pasado de la etapa del mundo monopolar a un mundo de control digital. La defensa de la democracia pasa por la defensa de la educación. El impacto de las tecnologías y la inteligencia artificial debe analizarse desde la perspectiva de los padres. Muchos profesores tampoco han sido formados para esta realidad. En ocasiones el divorcio entre los padres y los niños es enorme”

Por su parte Cristina Vollmer Burelli, abordó la restauración planetaria de los bosques y el conocimiento indígena raíz de proyectos para promover iniciativas y emprendimientos en temas de ambientes, sostenibilidad, transparencia y democracias. En su exposición advirtió sobre el peligro de la minería ilegal en la Amazonía.