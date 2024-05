Injustificado e inesperado nuevo 'favor' de Washington a la dictadura cubana

“Decidieron declarar a Cuba como uno de los países que cooperan con EEUU en la lucha antiterrorista”, informó Reich.

“No quiere decir que han quitado a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo, pero desafortunadamente es un paso en esa dirección”, esclareció el diplomático.

“Es un paso inesperado e injustificado porque Cuba apoya el terrorismo, tiene terroristas en su territorio [protegidos] que son buscados en otros países, por muchos años y francamente es otro error más de la política exterior de esta administración”, amplió Reich.

Como ha trascendido a través de reportes de prensa emitidos desde la isla, el régimen de La Habana respalda la guerra que sostiene el grupo terrorista Hamás contra el estado y a población de Israel y en una campaña de desinformación presenta a las fuerzas israelíes ante el mundo como victimarias de la población palestina, exacerbando el sentimiento antisemita y manifestaciones de odio contra el pueblo judío.

Incluso en EEUU, donde los efectos de esa labor de propaganda desinformativa han perjudicado el desempeño académico en universidades, en las que elementos externos se han aprovechado del contexto para mezclarse entre el estudiantado y confundir el desacuerdo de los jóvenes con la guerra entre dos pueblos, con un tema de enfrentamiento hacia Israel.

En tal sentido Reich explicó: “Cuba desde el comienzo de esta guerra ha estado respaldando a Hamás y lo que mucha gente no sabe es que Cuba ha respaldado a los terroristas palestinos desde hace 50 años”.

“En el Departamento de Estado de EEUU, o no lo saben porque son gente nueva, o no les importa, o, no toman las decisiones. Las decisiones las toman muchas veces un pequeño equipo político en la Casa Blanca que no sabe nada de política exterior”.

“Cuba estaba en la lista de países que NO colaboraban plenamente con el combate al terrorismo internacional. Han quitado a Cuba de esa lista, lo que quiere decir es que ahora se puede decir que Cuba ayuda en la guerra antiterrorista. Es una verdadera contradicción porque Cuba es un país terrorista, y cómo siendo así, ¿va a cooperar con la lucha antiterrorista? No tiene sentido.

Reacciones

Por su parte, el senador Marco Rubio fue contundente en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, en donde menciona que la decisión del Departamento de Estado de EEUU es "absurda". Asimismo, entró en contacto con la entidad federal para exigir explicaciones sobre esta medida.

"El presidente Biden está dejando muy claro que quiere sacar a la dictadura cubana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo", zanjó Rubio.

Y aseveró que "el régimen criminal e ilegítimo de La Habana apoya a organizaciones terroristas de ETA al igual que a fugitivos buscados por tribunales en EEUU".

