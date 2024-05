Departamento de Estado de EEUU retira a Cuba de lista de países que patrocinan el terrorismo

WASHINGTON .- El Departamento de Estado de EEUU anunció la eliminación de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.

Un documento enviado a miembros del Congreso, reseñado por Martí Noticias señala que "el 15 de mayo, el Secretario de Estado de EEUU determinó y certificó bajo la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que cuatro países – la Corea del Norte Irán, Siria y Venezuela – no cooperaban plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023”.

El Departamento de Estado consideró, según el comunicado, que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.

Por otro lado, el texto aclara que la designación de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SST, por sus siglas en inglés), que conforman Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba, es totalmente independiente al proceso de certificación de la NFCC.

Cuba regresó a la SST en 2021, bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Su antecesor, Barack Obama excluyó a la isla de esa designación en 2015, luego de permanecer en la relación desde 1982.

“La ley establece criterios legales específicos para rescindir una designación SST. Cualquier revisión del estatus de Cuba en la lista SST se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso”, puntualizó el Departamento de Estado.

FUENTE: REDACCIÓN