Inmigrantes en EEUU con Green Card pueden estar en la lista de deportaciones, sepa porqué

MIAMI .- Inmigrantes en EEUU que poseen la Green Card pueden perder la residencia y ser parte de las deportaciones que adelanta el gobierno de EEUU, si no cumplen con los requisitos que establece la Ley de Inmigración, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS )

En el contexto la política de migración de la administración Trump, se plantea si las personas extranjeras con la “tarjeta verde” que les permite residir y trabajar legalmente en EEUU, están a salvo o no de medidas, como las dictadas en los casos de personas con TPS y con parole humanitario.

Pero la USCIS ha despejado la duda a través de un mensaje oficial por sus redes. Un extranjero puede mantener los beneficios que le otorga la Green Card “siempre y cuando no cometa ninguna acción por la que pueda ser deportado o removido según lo establece ley de inmigración”.

Razones para perder residencia

De acuerdo con USCIS, las autoridades de EEUU pueden revocar la residencia permanente de inmigrantes con la Green Card si incurren en hechos precisos que establece la ley.

Para ello, un juez de inmigración debe determinar que las personas incurrieron en una falta y en consecuencia emitir una orden de deportación que deben ejecutar funcionarios de USCIS

La Ley de Inmigración señala como razones no renovar la visa, no ajustar el estatus, violar los beneficios que otorga la visa y no regresar al país de origen en el tiempo debido.

También incurrir en ofensas criminales, involucrarse en actividades de espionaje o sabotaje, violar o evadir alguna ley que prohibe exportación de bienes, tecnología o información sensible, así como falta de registro legal y falsificación de documentos

La Green Card establece generalmente una residencia permanente de 10 años.

