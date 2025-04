Cancelación del parole humanitario no es el fin del camino, coinciden expertos

¿Qué deberían hacer quienes se vean afectados por la terminación de este parole?

Recomiendo buscar alternativas lo antes posible. La más común es solicitar asilo, pero solo si realmente tienen temor de regresar a su país. Pedir asilo sin fundamentos sólidos es ilegal. También existen opciones como el TPS o peticiones familiares, según cada caso.

¿Qué pasa con quienes ya tienen TPS, asilo o una petición familiar en curso?

La cancelación del parole no afecta otros procesos migratorios. Si alguien ya tiene TPS o asilo en trámite, ese estatus sigue vigente y se deben respetar sus reglas. Llegados a este punto es bueno aclarar que permiso de trabajo y otros beneficios asociados al parole, también finalizan.

¿Una persona que entró con parole puede solicitar asilo, aunque haya pasado más de un año?

Sí, si tuvo otro estatus legal como parole o TPS, puede utilizarlo como excepción al límite de un año para pedir asilo. Esto es común, aunque no garantizado.

¿Cómo se demuestra miedo creíble si se procede de países como Cuba, Venezuela o Nicaragua?

Hay que probar que se teme persecución por razones de opinión política, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico, etc. No es suficiente vivir bajo una dictadura; debe demostrarse conexión directa con la persecución o riesgo personal.

¿Una persona con asilo pendiente está protegida frente a la nueva orden?

En general sí, aunque depende del tipo de proceso. Algunos casos bajo “deportación expedita”, se resuelven rápidamente, mientras que otros pueden durar años. Lo importante es actuar con celeridad, antes del 24 de abril.

¿Qué pasa con quienes tienen documentos como la I-220A?

La orden de Trump no afecta a personas con esos formularios. Pero, por ejemplo, los cubanos con I-220A no pueden ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. En esos casos, es vital buscar asesoría legal. Dependiendo de cada caso, pueden optar por asilo. Si tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes estos los pueden pedir y comenzar un proceso de I 130 de reunificación. Si se aprueba, tendrán que pedir un perdón y salir del país y regresar con ese perdón para poder convertirse en residentes. Ese proceso no es fácil. Hay personas que optan por ir a la oficina de ICE a pedir un parole humanitario. Algunos tienen éxito, pero no lo recomiendo, ya que están sujetos a ser detenidos.

¿Recomienda salir del país voluntariamente?

Depende de cada caso. Si alguien opta por la salida voluntaria, debe guardar evidencia de la fecha en que salió, como boletos o recibos. De no notificar a la Corte, podría recibir una orden de deportación en ausencia.

¿Qué derechos tiene un inmigrante detenido por ICE?

Tiene derecho a comunicarse con un abogado y a un debido proceso. ICE debe permitir llamadas y el acceso legal. Pero, como he visto, a veces estos derechos se violan si la persona no pelea su caso o no tiene representación legal.

¿Qué importancia tiene la orden del juez que suspendió temporalmente la cancelación del parole hasta el 7 de abril?

Es un freno importante. El juez consideró que la orden presidencial podía causar daños irreparables, afectaba el interés público y que los demandantes podrían ganar la demanda. Aun así, la administración Trump podría intentar terminar el programa de parole, siguiendo el debido proceso legal. La manera correcta sería implementar la orden al término del parole humanitario que vence en octubre de 2026. Solo serviría para ganar tiempo.

¿Qué recomienda a los inmigrantes ahora mismo?

Lo más importante es buscar orientación legal con urgencia. Ya hay personas recibiendo cartas de revocación del parole. No deben entrar en pánico, sino evaluar sus opciones con abogados o con organizaciones acreditadas por el Departamento de Justicia.

¿Cómo ha respondido el liderazgo político local ante esta crisis?

Me ha sorprendido positivamente. En Doral, el Concejo municipal tomó una postura oficial a favor del TPS y de buscar soluciones permanentes. También congresistas como María Elvira Salazar han propuesto legislación de alivio migratorio. Desde mi oficina, he organizado talleres gratuitos, sesiones virtuales y colaboraciones con abogados para educar y empoderar a la comunidad.

¿Percibe miedo en la comunidad inmigrante?

Absolutamente. Incluso residentes permanentes tienen miedo de perder su estatus. Estamos ante una sobre corrección. Necesitamos educar a la administración federal sobre quiénes son realmente nuestras comunidades: personas que contribuyen, trabajan y respetan las leyes.

¿Dónde pueden encontrar más información?

Pueden escribirme directamente o participar en nuestros talleres informativos. También existe una lista de organizaciones confiables que se puede encontrar en la página del Departamento de Justicia a través de Google: “recognized organitions and accredited representatives Roster by State and city”. Lo importante es que sepan que no están solos y que hay opciones para muchos, si actúan a tiempo.

La cancelación del parole humanitario es un golpe duro para miles de familias en el sur de Florida, pero no significa el fin del camino migratorio. La clave está en actuar con rapidez, informarse bien y buscar alternativas legales antes del 24 de abril. La comunidad cuenta con recursos, voces aliadas y profesionales dispuestos a ayudar.

[email protected]