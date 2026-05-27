miércoles 27  de  mayo 2026
EMPLEO

Feria laboral reúne hoy a más de 60 empleadores en Miami-Dade

Empresas privadas, agencias gubernamentales y organizaciones participan este martes en una jornada de reclutamiento que busca conectar a residentes del sur de Florida con vacantes y oportunidades de desarrollo profesional en diversos sectores económicos

La actividad está programada para este miércoles 27 de mayo entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en el Edificio 6 Breezeway del Padrón Campus de Miami Dade College.

La actividad está programada para este miércoles 27 de mayo entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en el Edificio 6 Breezeway del Padrón Campus de Miami Dade College.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Residentes del sur de Florida en busca de nuevas oportunidades profesionales tienen este martes una cita con más de 60 empresas e instituciones que participan en una feria laboral organizada en el Padrón Campus de Miami Dade College (MDC).

La jornada se desarrolla entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en el Edificio 6 Breezeway del centro académico, ubicado en el 627 SW 27th Avenue, Miami, Florida 33135 y reúne a representantes de compañías privadas, organismos públicos y otras entidades interesadas en incorporar personal a sus plantillas.

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Los asistentes pueden entregar currículos, dialogar directamente con reclutadores y conocer de primera mano los requisitos para optar por puestos disponibles en distintos sectores de la economía regional, desde posiciones de nivel inicial hasta perfiles técnicos y especializados.

La iniciativa, promovida por la congresista federal María Elvira Salazar, busca facilitar el contacto entre quienes buscan incorporarse al mercado laboral y organizaciones que mantienen procesos activos de contratación en el sur de Florida.

De acuerdo con la convocatoria, el evento ofrece a los participantes la posibilidad de explorar alternativas profesionales, ampliar su red de contactos y obtener información sobre programas de capacitación y crecimiento dentro de las entidades participantes.

La actividad se produce en un contexto en el que numerosos sectores continúan demandando mano de obra y talento especializado, especialmente en áreas vinculadas a servicios, administración, seguridad, logística, salud y atención al cliente.

Los organizadores recomendaron acudir con varias copias actualizadas del currículum y vestimenta adecuada para entrevistas, con el objetivo de aprovechar las oportunidades de interacción directa con responsables de recursos humanos y procesos de selección.

La entrada es gratuita y abierta al público, por lo que quienes aún no han asistido pueden acudir durante el horario previsto para conocer las vacantes disponibles y explorar nuevas opciones de incorporación profesional en el sur de Florida.

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