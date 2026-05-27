miércoles 27  de  mayo 2026
FRAUDE

Sorprenden a dos hombres instalando equipo para clonar tarjetas en supermercado de la calle 8 de Miami

Testigos alertaron a la policía tras observar movimientos sospechosos en una terminal de pago de un supermercado Tropical en West Miami. Un video de vigilancia y el dispositivo recuperado forman parte de la evidencia del caso

Anton Levkun, de 42 años y Pylyp Vionov, de 45.

Anton Levkun, de 42 años y Pylyp Vionov, de 45.

COLLAGE DLA/ DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Dos hombres fueron arrestados luego de ser sorprendidos presuntamente instalando un dispositivo para clonar tarjetas bancarias en un supermercado Tropical de West Miami, informaron las autoridades.

El caso ocurrió en el establecimiento ubicado en la intersección de la calle 8 y la 61 avenida del suroeste, donde varios testigos observaron movimientos sospechosos alrededor de una terminal de pago y decidieron contactar a la policía.

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Según los investigadores, los sospechosos habrían instalado un sistema capaz de copiar datos de tarjetas de débito y crédito utilizadas por clientes del comercio.

Los arrestados fueron identificados como Pylyp Vionov, de 45 años, y Anton Levkun, de 42. Registros judiciales muestran que Levkun recuperó posteriormente la libertad tras pagar una fianza.

Las autoridades indicaron que cámaras de vigilancia del loca captaron parte de lo ocurrido y que las grabaciones fueron incorporadas como evidencia dentro del caso.

El dispositivo presuntamente utilizado para obtener información bancaria también fue recuperado por los detectives durante el operativo.

Hasta el momento no se ha precisado el monto robado o cuántos clientes pudieron haber sido afectados ni si los detenidos estarían relacionados con otros incidentes similares en el sur de Florida.

La policía continúa investigando el caso mientras revisan la evidencia recopilada y posibles movimientos bancarios asociados al esquema de clonación. Se pide a cualquier persona que tenga información adicional o que sea usuario de la tienda a revisar sus cuentas bancarias y, ante cualquier irregularidad o duda, comunicarse de inmediato con las entidades correspondientes.

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