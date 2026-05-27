Sur de Florida entra en un patrón inestable de lluvias y tormentas a partir de este miércoles

MIAMI. - El patrón seco y relativamente estable que dominó el sur de Florida durante los últimos días llegó a su fin este miércoles, cuando comienza una transición hacia un escenario considerablemente más húmedo e inestable.

El servicio meteorológico anticipó un aumento progresivo de aguaceros y tormentas eléctricas que se intensificará entre el jueves y el fin de semana, impulsado por una capa de humedad tropical que se desplaza desde el Caribe y el Golfo hacia la península de Florida, en momentos en que la región arrastra un prolongado déficit de precipitaciones.

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Intensificación hacia el fin de semana

Durante esta jornada, las áreas metropolitanas de la costa este conservan probabilidades de lluvia relativamente bajas, mientras que las comunidades del interior y de la costa oeste registran una mayor presencia de tormentas aisladas.

Las temperaturas máximas se ubican en los 80 grados Fahrenheit altos, con sensación térmica cercana a los 100 grados en numerosos sectores.

El cambio de fondo se acelera a partir del jueves, cuando una capa profunda de humedad tropical empuje hacia el norte desde el Caribe y el Golfo. La ocurrencia de lluvias y tormentas aumentará de manera sostenida a lo largo del día, con la posibilidad de que la actividad se torne numerosa cada tarde.

Aunque las zonas metropolitanas de la costa este registrarán probabilidades más bajas en las primeras horas, los aguaceros y las tormentas eléctricas se volverán más frecuentes en toda la región a medida que avance la semana, según los pronósticos.

El Servicio Meteorológico Nacional sitúa para Miami máximas en torno a los 88 grados el miércoles, con probabilidad de lluvia que escala desde la noche y se mantiene elevada el jueves, jornada en la que se anticipan aguaceros probables.

El viernes la previsión apunta a tormentas eléctricas probables, en un ambiente cada vez más inestable.

Caribe y Golfo

Meteorólogos describen el fenómeno como una “verdadera tubería de humedad caribeña” que será arrastrada hacia el norte directamente sobre el estado, capaz de descargar lluvia a tasas potencialmente altas.

Ese flujo motivó la emisión de un riesgo de inundaciones repentinas de nivel 1 para partes del sureste de Florida, incluidas Miami y West Palm Beach. Un frente estacionario que desciende lentamente sobre el sureste del país actúa como detonante de la mecánica atmosférica.

La previsión también señala la posible llegada de una perturbación atmosférica más vigorosa el sábado, lo que incrementaría el potencial de tormentas más fuertes. El patrón inestable se prolongaría durante el fin de semana y posiblemente hasta comienzos de la próxima semana, con un frente que se desplazaría con lentitud conforme la alta presión se reorganiza desde el norte.

Una lluvia necesaria, pero con riesgos

El episodio llega mientras Florida atraviesa una de sus sequías más extensas y severas de los últimos años, con déficits de lluvia que en algunos corredores del norte del estado alcanzan registros muy por debajo de lo normal.

Las autoridades han descrito condiciones de sequía de moderada a excepcional en sectores del oeste y suroeste de la península, situación que derivó en restricciones de agua en distintas zonas y en un panorama complejo para la agricultura, con suelos de baja humedad y germinación dificultada sin riego.

En ese contexto, la llegada de las lluvias resulta beneficiosa para reponer reservas hídricas y aliviar el estrés sobre suelos y cultivos. Sin embargo, los especialistas advierten que los efectos negativos de los aguaceros diarios podrían comenzar a pesar más que sus beneficios a medida que avancen las jornadas, con la inundación como una preocupación creciente.