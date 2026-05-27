Advertencia: "La presencia naval de EEUU en el Caribe no es un mensaje simbólico para Cuba"

MIAMI — El despliegue militar de EEUU en estos momentos ens aguas del Caribe, que como noticia de última hora se ha reportado, no representa un mensaje simbólico, advitió en declaraciones a Diario Las Américas el comandante retirado de la Fuerza Naval de Estados Unidos Adam Gutiérrez, experto en inteligencia militar y analista político.

“Lo primero que hay que entender es que los grupos navales de combate estadounidense no se despliegan simplemente para enviar mensajes políticos o simbólicos”, afirmó.

Y amplió, “la presencia de un portaaviones, representa una arquitectura completa de opciones militares, inteligencia, vigilancia, guerra electrónica, disuasión y sí, por supuesto respuesta rápida. Su función principal es darle al presidente de los Estados Unidos una visión de capacidades y de cursos de acción, desde presión estratégica y operaciones de inteligencia, hasta acciones limitadas de precisión, evacuaciones, bloqueo marítimo, interdicción, control aéreo o neutralización de amenazas específicas”.

En opinión del experto, no representa que Washington esté planeando una ofensiva militar mañana mismo en Cuba; sin embargo, reconoció, la acumulación militar estadounidense en el Caribe parece diseñada precisamente para evitar quedarse sin opciones, si la situación se deteriora rápidamente en Cuba, o, si surgen amenazas que Washington considerable intolerables, dentro de 90 millas del territorio continental estadounidense, y aquí hay un punto fundamental”, advierte el oficial.

Luego precisa, “no estamos viendo preparativos para una invasión terrestre masiva al estilo de Irak. Eso sería en estos momentos extremadamente costoso tanto político como estratégicamente y probablemente no es la opción principal sobre la mesa”.

Seguridad nacional

En opinión de Gutiérrez, de estarse planeando la ejecución de la opción militar en Cuba en un ciento por ciento, “estaríamos viendo una movilización militar, masiva mucho más grande de lo que vemos en estos momentos; por ejemplo las tropas pesadas que entrenan en Puerto Rico o el mismo Guantánamo y o simplemente desde la Florida. No estamos viendo movimiento de tropas pesadas del ejército, en este momento”, apuntó el comandante.

Y advirtió que “la percepción estratégica sobre Cuba en Washington ha cambiado. Ya no se observa únicamente como un problema ideológico o de derechos humanos. Cada vez más, dentro del marco de la seguridad nacional, Cuba es (un objetivo de interés) y para la defensa de la nación. Está dentro de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde el Caribe ya no es una serie de relaciones diplomáticas solamente, sino, básicamente parte de la estrategia de defensa de los Estados Unidos y del hemisferio. En términos simples, este despliegue no significa que Washington decidió atacar ya mañana”.

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