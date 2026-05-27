Trump descarta un acuerdo que permita a Irán ejercer el control en el estrecho de Ormuz

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.

WASHINGTON — El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que no estaba satisfecho aún con las ofertas de Irán para alcanzar un acuerdo, después de que la televisión estatal iraní difundiera detalles de lo que afirmó ser un borrador del pacto.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump añadió que no tenía prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de haber dicho el fin de semana que estaba cerca.

Negociaciones Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán

Negociaciones Trump pide a Arabia Saudí y Catar normalizar relaciones con Israel como parte de plan de paz con Irán

"Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", dijo Trump.

"O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo", afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero y suspendieron en abril.

No tendrá el control de Ormuz

Trump descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

"Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", declaró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario dio estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, en coordinación con Omán.

"A ellos les gustaría controlarlas. Nadie las va a controlar. Son aguas internacionales y Omán se comportará como los demás", agregó el líder republicano.

Trump negó además que se esté negociando un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como han apuntado informaciones de prensa en los últimos días.

"No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada", afirmó.

Negociaciones avanzan

El presidente aseguró que las negociaciones con Irán están "yendo muy bien" y volvió a amenazar con retomar la ofensiva militar, suspendida desde abril tras un alto el fuego, si el diálogo fracasa.

"Nos está yendo muy bien. Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si lo hacen, será estupendo; y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) va a acabar con ellos", dijo.

Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, con mediación de Pakistán, para tratar de cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según filtraciones publicadas en la prensa, el preacuerdo no incluiría un pacto nuclear, sino la extensión de la tregua durante 60 días para negociar la limitación del enriquecimiento de uranio por parte de Teherán

Irán afirma no discuten programa nuclear

Un acuerdo definitivo debería ratificarse en el plazo de 60 días en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, añade la información publicada por medios estatales iraníes, que recalcan que la República Islámica no tomará ninguna medida sin una "verificación tangible".

Teherán afirma que el foco de las conversaciones con Washington "es poner fin a la guerra" y en esta etapa de las negociaciones no se discuten "detalles sobre el programa nuclear". Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, Estados Unidos e Irán han llegado a una conclusión sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión", pero ha descartado que las negociaciones puedan culminar de forma inmediata.

Alentados por las expectativas de avances en las negociaciones, los precios del petróleo de Brent del Mar del Norte perdían 3,2% este miércoles hacia las 15H45 GMT, a 93,48 dólares el barril. El WTI estadounidense, en tanto, bajaba 3,8% a la misma hora, a 93,48 dólares el barril.

FUENTE: Con información de AFP y EFE