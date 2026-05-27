miércoles 27  de  mayo 2026
Conflicto

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán ejercer el control en el estrecho de Ormuz

"Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", dijo Trump

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado&nbsp; Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado  Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que no estaba satisfecho aún con las ofertas de Irán para alcanzar un acuerdo, después de que la televisión estatal iraní difundiera detalles de lo que afirmó ser un borrador del pacto.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump añadió que no tenía prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de haber dicho el fin de semana que estaba cerca.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Negociaciones

Trump pide a Arabia Saudí y Catar normalizar relaciones con Israel como parte de plan de paz con Irán
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (no aparece en la foto), tras su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, 24 mayo de 2026.
Negociaciones

Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán

"Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", dijo Trump.

"O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo", afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero y suspendieron en abril.

No tendrá el control de Ormuz

Trump descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.

"Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", declaró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario dio estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo, desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, en coordinación con Omán.

"A ellos les gustaría controlarlas. Nadie las va a controlar. Son aguas internacionales y Omán se comportará como los demás", agregó el líder republicano.

Trump negó además que se esté negociando un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como han apuntado informaciones de prensa en los últimos días.

"No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada", afirmó.

Negociaciones avanzan

El presidente aseguró que las negociaciones con Irán están "yendo muy bien" y volvió a amenazar con retomar la ofensiva militar, suspendida desde abril tras un alto el fuego, si el diálogo fracasa.

"Nos está yendo muy bien. Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si lo hacen, será estupendo; y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) va a acabar con ellos", dijo.

Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, con mediación de Pakistán, para tratar de cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según filtraciones publicadas en la prensa, el preacuerdo no incluiría un pacto nuclear, sino la extensión de la tregua durante 60 días para negociar la limitación del enriquecimiento de uranio por parte de Teherán

Irán afirma no discuten programa nuclear

Un acuerdo definitivo debería ratificarse en el plazo de 60 días en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, añade la información publicada por medios estatales iraníes, que recalcan que la República Islámica no tomará ninguna medida sin una "verificación tangible".

Teherán afirma que el foco de las conversaciones con Washington "es poner fin a la guerra" y en esta etapa de las negociaciones no se discuten "detalles sobre el programa nuclear". Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, Estados Unidos e Irán han llegado a una conclusión sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión", pero ha descartado que las negociaciones puedan culminar de forma inmediata.

Alentados por las expectativas de avances en las negociaciones, los precios del petróleo de Brent del Mar del Norte perdían 3,2% este miércoles hacia las 15H45 GMT, a 93,48 dólares el barril. El WTI estadounidense, en tanto, bajaba 3,8% a la misma hora, a 93,48 dólares el barril.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

Temas
Te puede interesar

¿Paz o guerra con Irán?

Zelenski pide a Trump y al Congreso el envío de más municiones de defensa aérea

Trump celebra el triunfo de decenas de candidatos respaldos por él

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado  Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán ejercer el control en el estrecho de Ormuz

Anton Levkun, de 42 años y Pylyp Vionov, de 45.
FRAUDE

Sorprenden a dos hombres instalando equipo para clonar tarjetas en supermercado de la calle 8 de Miami

La actividad está programada para este miércoles 27 de mayo entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en el Edificio 6 Breezeway del Padrón Campus de Miami Dade College.
EMPLEO

Feria laboral reúne hoy a más de 60 empleadores en Miami-Dade

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida entra en un patrón inestable de lluvias y tormentas a partir de este miércoles

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ELECCIONES 2026

Juez de Florida rechaza frenar nuevo mapa de distritos de DeSantis antes de elecciones de noviembre

Te puede interesar

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
EEUU

Advertencia: "La presencia naval de EEUU en el Caribe no es un mensaje simbólico para Cuba"

Por CARLOS ARMANDO CABRERA y ILIANA LAVASTIDA
El Secretario del Interior Doug Burgum (Izquierda), el Secretario de Estado  Marco Rubio, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, escuchan al Presidente Donald Trump hablar durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026.
Conflicto

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán ejercer el control en el estrecho de Ormuz

La exfiscal general designada por el presidente Donald Trump, Pam Bondi.
ENFERMEDAD

Pam Bondi revela diagnóstico de cáncer de tiroides mientras enfrenta nuevo escrutinio en Washington

Anton Levkun, de 42 años y Pylyp Vionov, de 45.
FRAUDE

Sorprenden a dos hombres instalando equipo para clonar tarjetas en supermercado de la calle 8 de Miami

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida entra en un patrón inestable de lluvias y tormentas a partir de este miércoles