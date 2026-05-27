Pam Bondi revela diagnóstico de cáncer de tiroides mientras enfrenta nuevo escrutinio en Washington

MIAMI. – La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides y que recientemente se sometió a una cirugía como parte de su tratamiento médico.

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El anuncio sobre su estado de salud ocurre en momentos en que la exfuncionaria mantiene previsto comparecer este viernes ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de una investigación relacionada con el caso Epstein, uno de los temas que continúa generando atención política y mediática en Washington.

La también exfiscal general de Florida salió del cargo a principios de abril, en medio de cuestionamientos relacionados con el manejo de investigaciones de alto perfil y tensiones internas dentro de la administración del presidente Donald Trump.

Durante los últimos años, Bondi se convirtió en una de las figuras republicanas más visibles en asuntos legales y políticos a nivel nacional, especialmente por su cercanía con Trump y su participación en debates vinculados al sistema judicial y casos de alto impacto mediático.

Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre el tratamiento médico que seguirá la exfuncionaria ni sobre posibles cambios en su agenda pública mientras continúa su recuperación.