Daniel Ortega retrocede y devuelve mina confiscada a empresa estadounidense

MANAGUA - El régimen de Nicaragua devolvió a una empresa minera estadounidense una planta procesadora de oro confiscada en 2025, en un caso que derivó en sanciones impuestas por Estados Unidos contra compañías vinculadas al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De acuerdo con un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicado en abril, empresas “asociadas” al régimen nicaragüense ocuparon de forma “arbitraria” la planta de Palacagüina, perteneciente a la firma estadounidense BHMB Mining Nicaragua, ubicada en el norte del país.

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La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sancionó a las compañías locales Zhong Fu y Santa Rita, señaladas por participar en la “toma forzosa” del complejo minero.

Régimen habla de “cooperación”

Murillo, esposa del gobernante nicaragüense y codictadora, afirmó en el canal oficialista Multinoticias que el régimen y la empresa alcanzaron un entendimiento tras un proceso de “diálogo y coordinación”.

“El gobierno de Nicaragua y esa empresa, como resultado de sus procesos de diálogo y coordinación, están garantizando nuevos días de cooperación, de respeto y entendimiento”, expresó la vocera del régimen.

La copresidenta se refirió así a un acuerdo firmado entre la Procuraduría General de Justicia y BHMB Mining Nicaragua para la “reactivación operativa” de la planta aurífera “de manera ordenada y segura”.

Presión internacional sobre Managua

El portal de noticias, 100% Noticias, aseguró que el acuerdo ocurrió en medio de “presiones internacionales” y del temor de Managua a enfrentar un litigio bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.

El mismo día en que Washington sancionó a las empresas mineras nicaragüenses, la OFAC también penalizó a Maurice Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante, por sus funciones dentro del aparato estatal vinculado al deporte y la comunicación oficialista.

Estados Unidos mantiene a Nicaragua bajo vigilancia y considera al régimen de Ortega y Murillo como una dictadura señalada por reprimir libertades civiles, perseguir a opositores y generar inestabilidad en la región centroamericana.

FUENTE: Con información de AFP