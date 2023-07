Instan a opositores a estar preparados ante inhabilitaciones

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Delsa Solórzano.

"Mi propuesta es que estemos preparados y debatamos juntos el tema de la sucesión. Pero no hacerlo público porque es entregarle en bandeja de plata a la dictadura a quién tiene que inhabilitar", dijo Solórzano en el evento del Atlantic Council, reseñó Infobae.

En el debate de la semana pasada, la primera en oponerse fue la favorita de las encuestas, María Corina Machado. “Aquí no cabe hablar de sucesiones, para qué son las elecciones, para que la gente decida y no para que el régimen imponga a quien quiere de contrincante, lo que viene será duro y vienen muchas barreras (…) es un tema de fuerza y confianza, no podemos jugar con las reglas de la tiranía”, dijo.

Para Solórzano se trata de dejar de lado los intereses personales. "Si Venezuela está primero, hay que ponerla primero. Que no exista ningún interés personal que esté por encima de los intereses de la nación", expresó en el encuentro del Atlantic Council.

"Una vez que haya democracia en Venezuela, las oportunidades estarán para todos. Esta no será la última oportunidad para nosotros los candidatos, pero sí puede ser la última oportunidad para Venezuela”, agregó Solórzano.

La Contraloría General de Venezuela informó semanas atrás que Machado quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, bajo el argumento de que colaboró con el gobierno interino de Juan Guaidó, al cual acusa de corrupto, y de que sus cuentas patrimoniales cuando era legisladora presentan inconsistencias.

Con Machado, son tres los candidatos a las primarias que están inhabilitados, a saber el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles; y el dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano, quien ganó la gobernación del estado de Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez y exbastión chavista.

De cara a las elecciones presidenciales de 2024 se teme que el régimen pueda recurrir a proscribir a todos los candidatos, tal como lo hizo el dictador Daniel Ortega, en Nicaragua.

En el debate de la semana pasada, evento llamado "Hablan los candidatos" participaron ocho de los 14 aspirantes. La gran ausencia fue la de Capriles, quien se excuso diciendo que la actividad más que para unir iba a servir para profundizar las diferencias entre los opositores.

Hasta el momento, todas las encuestas de intención de voto favorecen hasta con 60% a Machado y dejan en segundo lugar a Capriles.

FUENTE: Con información de Delsa Solórzano