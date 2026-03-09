lunes 9  de  marzo 2026
RELACIONES

Instan a Venezuela a reactivar servicios consulares en el exterior: 3 millones de inmigrantes afectados

Más de 70% de venezolanos en Chile y en Perú carecen de documentos o los tienen vencidos, por lo que urge una "reapertura inmediata", según dirigente político

Inmigrantes de Venezuela son abordados por un carabinero cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, el 28 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Al menos 3 millones de inmigrantes de Venezuela en países de América Latina requieren del servicio consular de su país para obtener sus documentos en regla, razón por la cual instaron al régimen de ese país a que reactive estas labores de atención a sus nacionales y restablecer este tipo de relaciones.

El secretario de Asuntos Internacionales de la organización política Un Nuevo Tiempo (UNT), Carlos Valero, reveló en conferencia de prensa que más de 70% de venezolanos inmigrantes en Chile "no tienen documento vigente", mientras que la mitad de los que viven en Perú "tienen sus pasaportes vencidos", según se informó.

Los inmigrantes que se encuentran en "situación de indefensión" son aquellos que residen en países de "alta concentración" migratoria, y mencionó a Chile, Perú, Ecuador y Argentina.

Ante ello pidió una "reapertura consular inmediata" para que los afectados puedan regularizar su situación migratoria.

El régimen de Venezuela rompió sus relaciones con varios países de América Latina, al cuestionar estos la falta de legitimidad tras la última elección presidencial de 2024 cuando Nicolás Maduro fue proclamado reelecto por el poder electoral que le era afín, entre denuncias de fraude de la oposición.

"Nuestro país, en este nuevo tiempo político, no podrá estar completo en cuanto a sus capacidades institucionales y a la atención a la gente, mientras haya un solo hermano venezolano que no reciba atención consular", expresó.

Venezolanos sin documentos

Valero, exdiputado de la Asamblea Nacional, exigió también atender los casos de los niños nacidos en el exterior que "no tienen cédula" de identidad venezolana y que, "en consecuencia, son apátridas", así como los de detenidos en países sin servicios consulares.

Aseguró que hay "cerca de mil venezolanos" privados de libertad en una cárcel en la ciudad de Lima, capital de Perú, y de ellos estimó que "el 70 % fue detenido en redadas migratorias y por estar irregulares".

También solicitó al Estado revisar "con urgencia" el costo del pasaporte venezolano, al cual señaló como "el más caro de América Latina" y que puede alcanzar los 336 dólares si se le suman los gastos consulares.

A juicio de Valero, la reanudación de relaciones consulares y la regularización de migrantes permitirán luego una actualización del registro electoral de cara a unos próximos comicios en Venezuela, que apuesta por que sean "en el tiempo más breve".

"Si estamos en un nuevo tiempo político, como creo que lo estamos, no debería seguir existiendo exclusión electoral", agregó.

El pasado febrero, Venezuela informó que acordó con República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea, luego de que Caracas rompiera en julio de 2024.

La semana pasada, Venezuela y EEUU anunciaron formalmente restablecer las relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde 2019, poco más de dos meses después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

FUENTE: Con información de EFE

